Az ónos eső miatt újabb riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt.
A legfrissebb előrejelzés szerint kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség az ország nagy részén nem valószínű, azonban csütörtök késő estétől délnyugaton és a középső országrészben helyenként gyenge ónos eső nem kizárt. Ekkor északon hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.
Azt írták,
a ködös, rétegfelhős tájakon az időszak során zúzmara, hószállingózás, valamint ónos szitálás is kialakulhat.
Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás időre számíthatunk. A felhőzet napközben időszakosan szakadozhat, vékonyodhat.
Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul. Késő estére általában -1 és -6 fok közé hűl le a levegő, közölték.
Talán megússza a főváros - mérsékelték a riasztást BudapestenMásodfokúról elsőfokúra módosították az ónos eső miatt Budapestre kiadott riasztás szintjét. Másutt azonban továbbra is maradt az emelt készültség: Pest vármegye déli és Bács-Kiskun vármegye északi járásaiban különösen figyelni kell. Bővebben >>>
