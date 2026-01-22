Az ónos eső miatt újabb riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A legfrissebb előrejelzés szerint kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség az ország nagy részén nem valószínű, azonban csütörtök késő estétől délnyugaton és a középső országrészben helyenként gyenge ónos eső nem kizárt. Ekkor északon hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.

Azt írták,

a ködös, rétegfelhős tájakon az időszak során zúzmara, hószállingózás, valamint ónos szitálás is kialakulhat.

Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás időre számíthatunk. A felhőzet napközben időszakosan szakadozhat, vékonyodhat.

Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul. Késő estére általában -1 és -6 fok közé hűl le a levegő, közölték.