Szerdán a zúzmarás köd és a rétegfelhőzet kiterjedése napközben tovább csökken, emellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik, de addig az ország északkeleti felén napos idő várható. Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +2 fok között várható. Késő este -13, -4 fok várható.

Az extrém hideg miatt négy vármegyére - Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Szabolcs-Szatmár-Bereg - figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.

Csütörtökön az ország keleti felén lesz több felhő az égen, a Dunántúlon várható több napsütés. Jelentős csapadék továbbra sem jön, legfeljebb elszórtan szitálás, illetve gyenge hószállingózás fordulhat elő. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron környékén előfordulhatnak élénk keleties széllökések. A minimumok -15 és -5 fok között alakulhatnak, majd napközben -3 és +4 fok közötti maximumokra van kilátás.

Pénteken is keleten maradhat tartósan borult az idő, és a Dunántúlon süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Néhol vegyes halmazállapotú csapadékra is számíthatunk, de nem nagy mennyiségben. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel -10 és -2 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, napközben pedig -2 és +5 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.

Szombatra többfelé erősen felhős, borult időre van kilátás, nyugaton lehetnek hosszabb napos időszakok. Helyenként vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A Dunántúlon és délkeleten megélénkül a délkeleti szél. Hajnalban -7, 0, kora délután 0, +7 fok között alakulhat a hőmérséklet - olvasható az Időkép előrejelzésében.