Hazánk északkeleti és északi részein, valamint a déli, délnyugati tájakon túlnyomóan vasárnap derült, napos idő várható. Más területeken a látási viszonyok fokozatosan javulnak, a rétegfelhőzet zsugorodik, az Alföld középső részén, illetve a Dunántúl északnyugati és nyugati vidékein azonban egész nap borult, párás marad az idő. E vidékeken kisebb hószállingózás vagy ónos szitálás is előfordulhat.

A keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron környékén viszont időnként élénk lökésekre lehet számítani. Napközben a hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul, késő estére -14 és -3 fok közé csökken – tájékoztatott a HungaroMet.

Azt írták, naplemente után a rétegfelhőzet terjeszkedni kezd, így hétfő hajnalra a túlnyomóan derült északkeleti és délnyugati tájak kivételével nagy területen borult, párás időre számíthatunk. Helyenként zúzmarás köd is képződhet, a borult részeken pedig továbbra sem zárható ki a jelentéktelen hószállingózás vagy ónos szitálás.

Kora reggelre általában -12 és -5 fok közé hűl le a levegő, de a tartósan derült tájakon ennél jóval hidegebb lesz.

Az északkeleti országrészben több helyen -15 fok alá, néhol -20 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.

Napközben a köd és a rétegfelhőzet kiterjedése várhatóan csökken, javulnak a látási viszonyok, de az Alföld középső részén északnyugat-délkelet tengely mentén továbbra is borult maradhat az ég.

Összességében legnagyobb eséllyel az északkeleti és északi területeken marad derült az idő, a borult, ködös vidékeken viszont a nap folyamán is előfordulhat ónos szitálás, zúzmara vagy ipari havazás.