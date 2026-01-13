A meteorológiai szolgálat kedd reggel a Dunántúl egyes járásai mellett a fővárosra és Pest vármegyére is kiadta a másodfokú riasztást ónos eső veszélye miatt, ezt most elsőfokúra mérsékelték.

A másodfokú (narancs) riasztás továbbra is érvényben van Pest vármegye déli és Bács-Kiskun vármegye északi járásaiban, ezeken a területeken többórás ónos eső várható, a csapadék mennyisége meghaladhatja az egy millimétert.

Elsőfokú riasztás van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém, Tolna, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád egyes járásaiban.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint a nap hátralévő részében további csapadékhullás várható, legalacsonyabb valószínűséggel a délnyugati tájakon. Az ország északkeleti és keleti harmadán a csapadék végig havazás lesz, arrafelé kedd estig - a már eddig lehullott mennyiséggel együtt - összességében nagyobb területen hullhat 3-10 centiméter friss hó.

Nyugatabbra egyre nagyobb területen fagyott eső, ónos eső, majd eső várható.

Napközben nyugat, északnyugat felől a csapadékhajlam fokozatosan csökken, estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.