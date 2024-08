Augusztus 7-ig lehetet jelentkezni a pótfelvételi során meghirdetett szakok egyikére. Idén 32 egyetemen és főiskolán is hirdettek állami ösztöndíjas képzéseket, emellett pedig 48 egyetem és főiskola mind a 15 képzési területén lehetett önköltséges finanszírozási formában jelentkezni a képzésekre.

Végül 17 ezernél is többen jelentkeztek valamelyik magyar egyetemre. Az eljárásban több mint 4700-an valamilyen pedagógusképzésre adták be a jelentkezésüket, ami jóval meghaladta az általában legnépszerűbb gazdaságtudományi képzésekre jelentkezők számát – írja az Eduline.

Kik jelentkezhettek a pótfelvételire?

A pótfelvételin csak és kizárólag azok adhatták le a jelentkezésüket, akik az általános felvételi eljárás során vagy nem is jelentkeztek, vagy a listájukon megjelölt felsőoktatási intézmények egyikére sem kerültek be. A pótfelvételin mindössze egyetlen egyetem egyetlen képzését jelölhették meg, többségében fizetős szakok közül válogathattak, de azért akadt jópár állami ösztöndíjas képzés is.

Mikor érkezik az értesítés?

Azok, akik megadták a mobilszámukat, sms-ben is értesítést kapnak az eredményükről, de a közzététel után az E-felvételiben is megnézhető. A felvételi határozat pedig szeptember első napjaiban érkezik azoknak, akik a pótfelvételin jutnak be az egyetemre, ami az E-felvételiből tölthető majd le.