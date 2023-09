Azt most takarja jótékony homály, hogy pontosan miként került pont a budai agglomerációban minap történt kora reggeli horror végére. Legyen elég annyi, hogy kollégánk - az eset egyik főszereplője - videófelvétel is készített a rettenetről, aminek a bemutatásától érzékeny olvasóinkra való tekintettel eltekintünk, de egy képkockát ízelítőként bemutatunk az alkotásból:

Kép: economx

A következő videó pedig azt mutatja be, milyen elképesztő könnyedséggel jut fel a patkány a csatornából a vécécsészébe.

A National Geographic videójából az is kiderül, hogy a patkány lélegzetét visszatartva könnyedén kibír akár 3 percet is a víz felszíne alatt. Tulajdonképpen a legnehezebb dolga éppen a vécékagylónál van, de ezt az az akadálypályát is könnyedén megugorja, mert van a szűk járatban egy hely, ahol levegőt tud venni, hogy aztán végül könnyedén beszabadulhasson a házba.

Annyi biztos, hogy szerkesztőségünk tagjait másodkézből is megrázta a bevezetőben említett eset, ami kollégánkkal történt, ezért utánajártunk, hogy vajon napjainkban gyakori vendég-e a patkány a lakókörnyezetünkben.

Kiderült, hogy egyáltalán nem ritkaság, de azért nincs akkora baj, mint a 60-as, 70-es években volt, amikor - kapaszkodjanak meg - Budapest minden egyes lakójára jutott egy patkány.

A velünk élő ősellenség

A patkány egyetlen otthonban sem szívesen fogadott vendég, hiszen amellett, hogy csúf látvány, a szőrös kártevő betegségeket hordoz, és egészségügyi kockázatot jelent, ráadásul hihetetlenül pusztító, mert képes átrágni a falakat, a szigetelést és az elektromos vezetékeket.

Ha vissza akarod szerezni az otthonodat, egyetlen lehetőség, hogy kitaláld, hogyan szabadulhatsz meg gyorsan és egyszerűen a patkányoktól

– állítja ismertetőjében a kártevőirtásra szakosodott Nova-Tox Profi Kft.

Van, ahol szentként tisztelik

Indiában, egy hindu templomban 25 ezer patkány él, ott szentként tisztelik őket, gondoskodnak róluk, az oda látogatók még az állatok által meghagyott elemózsiát is megeszik, sőt, egyenesen a szerencse kegyeltjének tartják azt, akinek a meztelen lábán átszalad egy albínó patkány.

A világ többi részén azonban nagyon más a helyzet. Az emberek többsége ősellenségként tekint a patkányokra, undorodik tőlük.

Magyarországon a vándorpatkány, és házi patkány a két legelterjedtebb faj, és közülük leggyakrabban a vándorpatkánnyal lehet találkozni, bár sűrűn előfordul a házi patkány is a ház körül.

Patkányos kisokos A világszerte elszaporodott patkány Ázsiából és Ausztráliából származik, többnyire közepes méretű rágcsáló. Nagysága változatos, kezdve a kicsi, körülbelül 12 cm hosszú példányokkal, egészen a rémisztő, házi macska nagyságú, öt kiló körüli egyedekig. A patkányok világszerte több mint 35 különböző betegséget terjesztenek.

A patkányok által terjesztett betegségek

A patkány számos kórokozó hordozója, és kétféleképpen terjeszt betegséget: közvetlenül, illetve közvetve. A kórság közvetlen átvitele akkor történik, amikor az ember véletlenül fertőzött vizelethez, ürülékhez vagy magához a rágcsálóhoz ér. Ilyen, közvetlenül terjesztett betegségek:

A hantavírusos tüdőszindróma, ami először influenzaszerű tüneteket, szédülést és gyomorpanaszokat, majd rendkívüli légszomjat okoz.

A leptospirózis, ami bakteriális betegség, szintén influenzaszerű tüneteket, valamint sárgaságot és vörös szemeket okoz.

A pestis, ami gyorsan kezdődő lázzal, hidegrázással és gyengeséggel járó betegség, amely duzzadt nyirokcsomókkal vagy tüdőgyulladással jár.

A patkánycsípéses láz, ami hányást, kiütést, fejfájást és testfájdalmat okozó betegség.

A szalmonellózis, ami hasmenést okozó bakteriális fertőzés.

Közvetett betegség átvitel akkor történik, amikor a patkány parazitái megcsípik és megfertőzik az embert. Az ilyen betegségek közé tartozik a babesiosis, a Lyme-kór és a nyugat-nílusi kór.

Egyetlen megnyugtató információval tudunk szolgálni, mégpedig azzal, hogy a patkányok veszettséget nem terjesztenek.

Védekezés a patkányok ellen

A patkányok elleni védekezés legjobb módja a megelőzés, de ha már egyszer megjelentek, nehéz megszabadulni tőlük. A szakértők a következő a praktikákat javasolják, ha már baj van.

Lyukak kitöltése

A patkányok egy 10 forintos érme átmérőjű lyukba is be tud férkőzni. Ha van ilyen nyílás a házon, azt le kell zárni megfelelő anyaggal, például acélgyapottal, fugázással, cementtel.

Éheztetés

A szemetes edényt mindig le kell takarni, és le kell szedni a terményeket a kertből, illetve a háziállatok eledelét sem szabad a szabadban hagyni.

Csapdaállítás

Számos, a kereskedelemben kapható patkánycsapda létezik a patkányok elfogására, amelyek nem veszélyesek a háziállatokra és a gyerekekre.

Riasztás

Meg lehet próbálni elriasztani a patkányokat illóolajokkal, például borsmentaolajjal és más olyan szagokkal, amelyeket nem szeretnek. A borsmentaolaj használata az egyik legegyszerűbb módja a patkányok távol tartásának.

Csalétek kihelyezése a szabadban

A mérgező csalik használati utasítását mindig maradék nélkül be kell tartani, és az ilyen eszközöket olyan olyan helyen kell tartani, ahol a gyermekek és a háziállatok nem érhetik el.

Összességében azonban a patkányok felszámolásának mégis csak az a leghatékonyabb módja, ha az ember profi patkányirtót fogad.

Igazi hullámvasútra ül fel, aki patkányt akar irtani

>>> Miközben 2018 előtt a magyar főváros gyakorlatilag patkánymentes volt, egyre több helyen jelentek meg a rágcsálók. Kiirtásuk nehézkes, hónapokig is tarthat, de nem vagyunk egyedül, sőt a világ más, sokkal nagyobb városaiban is kihívást jelentenek, mert igazi túlélőkkel van dolgunk. Bővebben >>>

Patkányészlelés, patkánybejelentés

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint

a patkányészleléssel kapcsolatos bejelentéseiket elsősorban a Főpolgármesteri Hivatal által kifejezetten erre a célra létrehozott bejelentő felületen tudják megtenni, és az ígéret szerint a patkányirtó szakemberek a szükséges kezelést legkésőbb a bejelentést követő 48 órán belül megkezdik. Budapesten a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Deratizációs Központ Konzorcium végzi a patkányok elleni szervezett védekezést. A vidéki lakosoknak pedig a települési önkormányzatnál kell érdeklődniük, hogy az önkormányzat tudja-e biztosítani a szervezett patkányirtást.

Amennyiben erre nincs lehetőség, házilag kell megkezdeni a kártevők elleni védekezést.