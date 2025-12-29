A parkolási rendelet szerint az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás.
A közösségi közlekedés a két ünnep között zavartalan:
December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lépett érvénybe.
Nem közlekedik a kizárólag sűrítőjelleggel bíró 33A és a 10-es járat.
