A 82-es trolibusz 2026. január 5-től, hétfőtől az Örs vezér tere irányában is megáll a Róna utcában újonnan létesített Erzsébet királyné útja / Róna utca megállóhelyen. Az új megállót a Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola előtt alakították ki, így az intézmény megközelítése is egyszerűbbé válik a Mexikói út metróállomás és a Kassai tér felől.

A 82A trolik útvonala és megállóhelyei januártól nem változnak.

A fejlesztésnek köszönhetően tovább javulnak a környék közlekedési kapcsolatai és egyszerűsödik az átszállás a járatok között.

A 82-es trolibusz, valamint az összes járat menetrendje megtalálható a BKK oldalán.