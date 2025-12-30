A 82-es trolibusz 2026. január 5-től, hétfőtől az Örs vezér tere irányában is megáll a Róna utcában újonnan létesített Erzsébet királyné útja / Róna utca megállóhelyen. Az új megállót a Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola előtt alakították ki, így az intézmény megközelítése is egyszerűbbé válik a Mexikói út metróállomás és a Kassai tér felől.
A 82A trolik útvonala és megállóhelyei januártól nem változnak.
A fejlesztésnek köszönhetően tovább javulnak a környék közlekedési kapcsolatai és egyszerűsödik az átszállás a járatok között.
A 82-es trolibusz, valamint az összes járat menetrendje megtalálható a BKK oldalán.
