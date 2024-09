Már több mint egy éve hódítanak a nem egyszer fogyókúrás csodaszerként is emlegetett, cukorbetegek súlycsökkentését segítő szerek, köztük az Ozempic. Mivel ezek is gyógyszerek, ennek megfelelően mellékhatásokkal is rendelkeznek. Vagyis bár az Ozempic hatékony lehet a fogyás elősegítésében, korántsem kockázatmentes szerről van szó, amelynek újabb és újabb mellékhatásai látnak napvilágot. Sőt, mára ezeknek neve is van:„Ozempic arc” és „Ozempic mellek”. Bár jó kérdés, hogy melyek a klasszikus mellékhatások, és melyek a fogyás természetes következményei. Itt vannak a részletek >>>