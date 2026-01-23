Ukrajna durván elkezdett beavatkozni a magyar választásba, ugyanis olyan vezetést akarnak látni hazánkban, amely igent mond Brüsszelnek a háborúra, a kormány azonban meg fogja védeni Magyarországot, és nem hagyja, hogy belerángassanak minket a fegyveres konfliktusba – így reagált ukrán kollégája X-en tett bejegyzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az ukrán diplomácia vezetője Orbán Viktor miniszterelnök azon előző napi nyilatkozatára reagált, miszerint

„a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukrán uniós csatlakozásra igennel szavazna".

Andrij Szibiha azt írta az X-en:

„Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr. A moszkvai ura nem fog száz évig élni, még akkor sem, ha ön hajlandó lenne neki adományozni az összes szervét. És azon a napon, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, bekeretezzük ezt a címsort az ukrán parlamentben, hogy az elkövetkező száz évben emlékezzünk a hazugságaira."

Szijjártó Péter ezek után azt közölte,

„Az ukránok láthatóan sebességi fokozatot váltottak, és elkezdték a nagyon durva, közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba. Tegnap Zelenszkij elnöknek (…) nem volt fontosabb dolga Davosban, mint hogy a magyar miniszterelnököt kritizálja ordenáré, személyeskedő stílusban, ma a külügyminisztere folytatta a sort".

Szijjártó Péter felszólította az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba.

Szerinte „ők a Tiszát akarják kormányon látni, de erről nem ők, nem az ukránok, hanem a magyar emberek fognak dönteni, és a magyar embereknek megvan a lehetőségük arra, hogy továbbra is a biztonságot válasszák, továbbra is egy olyan kormányt válasszanak, amely szuverén alapon dönt, és egy olyan kormányt válasszanak, amely megvédi Magyarországot a háborútól és nemet mond Brüsszelnek is és nemet mond Kijevnek is".