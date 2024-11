Budapesten lesz jövő héten a nyugati világ csúcstalálkozója, 45-47 állam- és kormányfő érkezik a magyar fővárosba – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Egy héttel ezelőtt a keleti világnak volt egy csúcstalálkozója Kazanyban, ahol a BRICS-nek nevezett országok (Kína, Oroszország, India, Brazília, Dél-Afrika) gyűltek össze, kibővülve további államokkal.

Összejöttek a keletiek, és eldöntötték, hogy mit csinálnak, jövő héten Magyarországon pedig összejönnek a nyugatiak – szólt az EPC-csúcsról.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban az MTI tudósítása szerint kiemelte, hogy

ez lesz Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye, melyre nemcsak az uniós vezetők, például a németek, franciák, hollandok érkeznek, hanem itt lesznek az unión kívüliek, azaz az angolok, a törökök, a kaukázusiak meg az észak- és nyugat-balkániak is.

Elmondása szerint a csúcstalálkozón két dologgal kell foglalkozni: két nappal korábban megtörténik az amerikai elnökválasztás, meg kell továbbá fordítani a hanyatlóban lévő európai versenyképességet.

Budapestre várják Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt, az Európai Központi Bank korábbi elnökét is, aki nemrég nagy tanulmányt írt az EU versenyképességéről – mondta Orbán Viktor.

Az eseményre egyébként a Puskás Arénában kerül sor, melynek előkészületeiről a napokban Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár posztolt az X-en.

???? One week to go: Our team is in the final phases of the preparatory work for the biggest diplomatic event in modern Hungarian history!



???????????????????? Hungary is proud to host the “twin events” of the #EPC and the informal #EUCO in Budapest next week with participants from over 40… pic.twitter.com/LLL6AWyJkV