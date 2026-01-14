A kormányfő bejelentette, „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció indul – derült ki Orbán Viktor szerdai Facebook-videójából.

A miniszterelnök jelezte, a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját.

„Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is” – vélte Orbán, aki hozzátette, „a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se”.

A következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem „a brüsszeli hadisarcról” szólna, ha beadnánk a derekunkat

– fogalmazott a kormányfő, aki egyúttal bejelentette a petíció elindítását.