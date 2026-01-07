„A hó a legjobb csapadékforma a földjeink számára” – húzta alá Facebook-oldalára feltöltött videójában Nagy István agrárminiszter.

Ki örül a komoly télnek és a hónak?

– tette fel a kérdést az extrém idő kapcsán a szaktárca vezetője, aki elismerte ugyan, hogy sok fennakadást okoz a havazás, a gyerekek és a gazdák azonban két olyan réteget alkotnak, akik nagyon örülnek a hónak. Megfejtése szerint előbbiek azért, mert szánkózhatnak, utóbbiak pedig azért, mert a fagy elpusztítja a kártevőket a földben.

„Ezt a hideget még az amerikai szőlőkabóca sem éli túl, ami nagyon jó hírt jelent a borászoknak” – jelezte az agrártárca vezetője, aki kiemelte, hogy a hó azért a legjobb csapadékforma a termőföldnek, mivel „mint egy paplan, védi a vetést”, majd elolvadva beszivárog a talaj mély rétegeibe, és a hiányzó csapadékréteget pótolni tudja.

A hóhelyzet margójára Orbán Viktor is megfogalmazta gondolatait egy privát, kicsivel több mint százezer főt számláló Messenger-csatornán, ami az Egyenesen Viktortól névre hallgat. A kormányfő szerint a sok rosszban, kényelmetlenségben meg kell látni a jót is, ugyanis a mezőgazdaságnak jót tesz a hó, sőt, ha még esik ilyen téli csapadék, meghaladhatja az agrárium teljesítménye az előző évekét – prognosztizálta a miniszterelnök, majd kijelentette:

„Aszály ellen a legjobb védekezés a hóesés”.