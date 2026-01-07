A Tisza Párt elnöke a Facebookon közzétett posztjában bejelentette, hogy pártja péntekig felhagy a politikai kampánnyal a rendkívüli hóhelyzet miatt, ehelyett önkénteskedéssel segíti a rászorulókat.

"Ilyenkor a tett az első, a szó a második" - írta Magyar Péter.

„Arra kérem a TISZA minden képviselőjelöltjét és a TISZA Szigeteket, hogy a hóhelyzetre és a hidegre való tekintettel a következő napokban függesszék fel a politikai munkát. Helyette ragadjanak lapátot, továbbá segítsenek a honfitársainknak szállítással, tűzifával, forró teával, emberséggel” - fordult pártársaihoz.

Jelezte, hogy ő már lapátot is ragadott, megtisztította a közeli buszmegállót, majd Nógrádba indul, ahol tűzifát visznek rászoruló családoknak. A Tisza ezen a héten mintegy 1000 m3 tűzifát oszt szét a hátrányos helyzetű térségekben.