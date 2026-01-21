Minden bizonnyal a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan tesz bejelentést Orbán Viktor. Legalábbis erre lehet következtetni a miniszterelnök legutóbbi Facebook-posztjából, amely mindössze egy vélhetően mesterséges intelligencia által generált képből és két szóból áll.

A képen a kormányfő látható tőle szokatlan szerelésben: bőrdzsekiben és napszemüvegben, kezében pedig egy szintén meglepő tárgyat, mégpedig egy radiátort cipel.

Az ominózus két szó pedig: "Bejelentés hamarosan."

Orbán Viktor szerelése láttán egyébként több kommentelő is megjegyezte: a kormányfő "metálban" nyomja.

Ami azonban a miniszterelnök előző posztjából is egyértelműen kiderül, az az, hogy a kormány a rendkívüli hidegre való tekintettel ismét napirendjére tűzte a rezsicsökkentést és várhatóan döntést is hoznak ezzel kapcsolatban.