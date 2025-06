Orbán Viktor vasárnap felhívta Kapu Tibort a Nemzetközi Űrállomáson – számolt be róla Facebook-oldalán a kormányfő. Elmondta, hogy egy kicsit meg is illetődött, mert most csinált ilyet életében először,

„mégiscsak egy nagy emberrel beszéltem”.

A miniszterelnök elmondta, hogy már holnap fellövetné magát az űrbe, mert a Földet teljes egészében látni különleges élmény lehet – írja az Index. Ha ott lenne, megnézné, „hogy milyenek vagyunk, amikor kívülről láthatom magunkat, az egész Földet egyben”. Hozzátette, hogy az országot és az uniót is egyben látja a munkája miatt, „de az egész Földet egyben látni, az különleges élmény lehet, és talán csak az űrből lehetséges”.

Orbán Viktor egy korábbi bejegyzésében már méltatta Kapu Tibor teljesítményét, és úgy vélte, „ez mindannyiunk sikere”. Arról viszont egyelőre nincsenek hírek, hogy miről is beszélgettek ma egymással.