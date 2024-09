A politikai élet normális rendje szerint fogunk dolgozni az árvíz után - jelentette ki Orbán Viktor az Árvízinfón, majd közölte, hogy szerdán egy európai versenyképességgel foglalkozó konferencián ad elő, csütörtökön este Észak-Macedóniában a két kormány közös tanácskozáson vesz részt.

A miniszterelnököt kérdezték arról az európai parlamenti vitáról, amelyet az árvízre hivatkozva mondott le:

Valamikor, október első vagy második hetében ott leszek az Európai Parlamentben is

– mondta Orbán.

A Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével folytatandó vitáról pedig kijelentette, „majd lesz egyszer választás Magyarországon, és akkor majd vitázhatunk mindenféléről, de ebben a pillanatban

normális, konszolidált politikai élet zajlik Magyarországon, mindenkivel szívesen beszélünk mindenről ott, ahol annak helye van.

Az Index az árvíz kapcsán az influenszerpolitizálásról is kérdezte Orbán Viktort, aki erre annyit mondott, hogy a mi szakmánk is átalakult, de ezt nem az árvízvédelem kapcsán érdemes megbeszélni, hanem inkább egy mélyebb elemző beszélgetés keretében. Majd hozzátette: - az önök munkája is átalakul. Akinek van egy mobiltelefonja, az ma már egy újságíró, mi több, tudósító. (...) Ezekről érdemes beszélgetni, de ez most a védekezést nem befolyásolja.

Közben Rétvári Bence államtitkár számolt be arról, hogy a hatóságok nagyon sokféle feladatot láttak el az árvízvédelemmel kapcsolatban, a rendőrség jelenleg drónokkal követi a víz útját. Arról is beszélt, hogy a töltések állapota napról-napra változik, ezért autóval nem szabad most a töltésekre menni. Szintén ez vonatkozik az elárasztott utakra is.

Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója végül arról számolt be, hogy jelenleg 2000 fővel védekeznek a gátakon. Hozzátette, hogy a legnagyobb feladat lesz az ideiglenes védművek visszabontása, viszont ezzel nem szabad sietni.