A Bank360.hu összehasonlítása szerint

egy külföldi nyaralás biztosítása fejenként néhány száz forintból megúszható, még akkor is, ha autóval vágunk neki az útnak.

Nem árt tudni, hogy ha az utazásunkhoz illeszkedő biztosítást választunk,

anyagi és ügyintézési segítséget is kapunk a biztosítónktól, például akkor, ha elromlott az autónk vagy baleset ért bennünket.

Autóval közlekedve érdemes olyan csomagot választani, amely autós asszisztenciát is tartalmaz, amellyel 0-24-ben lehet hívni a biztosítót, és a biztosítás abban az esetben is nyújt kártérítést, ha

az út során valami történne az autónkkal, emellett az utazás teljes időtartama alatt védelmet nyújt:

kisebb balesetek, például medúzacsípés vagy bokarándulás esetén az asszisztencia szolgáltatás segít megtalálni a legközelebbi kórházat vagy rendelőt,

emellett a biztosító az ellátás kiadásait is megtéríti a szerződéses összegig;

a biztosítás a velünk utazó poggyászra is kiterjed, így ha a csomagjainkkal történik valami útközben, akkor is számíthatunk kártérítésre.

Egy külföldön történt baleset vagy meghibásodás esetén így a biztosító tud segíteni az autó el- vagy hazaszállításban, tárolásában, szükség esetén pótautó bérlésekor, illetve még akkor is, ha az autó meghibásodása miatt szállásra lenne szükségünk.

Egy külföldi utazás teljes költségéhez képest az erre kötött biztosítás összege szinte aprópénz, de az ajánlatok között árban és szolgáltatásban is nagy különbségek vannak.

Választhatunk drágább, több káreseményre kiterjedő és magasabb térítési összeget kínáló biztosítást is, de ennek az ára sem fogja nagyon megdobni a nyaralás teljes költségét. Ez még akkor is így van, az autónkat is szeretnénk plusz védelemmel felvértezni a meglévő kötelező és casco biztosításokon felül.

Például hét napra, egy öt fős baráti társasággal számolva a horvát tengerpartra kötött biztosítás