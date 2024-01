ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A magyarok alig több mint fele elégedett egészségi állapotával, mégis mindössze ötöde mondta, hogy életmódot váltott az egészsége érdekében – derült ki az NN Biztosító egészségtudatosságot vizsgáló kutatásából.

A felmérés szerint az egészségpénztári tagsággal vagy egészségbiztosítással rendelkezők jóval egészségtudatosabbak, mint azok, akiknek nincs ilyen. Illetve a nemek szerint a nők sokkal fontosabbnak tartják a rendszeres szűrővizsgálatokat, a káros szenvedélyekről való leszokást vagy a pihenésre fordított időt, mint a férfiak.

Január az újévi fogadalmak hónapja, ekkor határozzák el a legtöbben, hogy életmódot váltanak, egészségesebb életvitelre térnek át. Úgy tűnik, erre szükség is van. Az NN Biztosító legfrissebb felméréséből az derül ki, a magyar aktív korúak alig több mint fele értékeli jónak saját egészségi állapotát, miközben a megkérdezettek 58 százaléka kifejezetten aggódik az egészségéért.

Úgy tűnik, a 20-64 év közöttiek túlnyomó többsége pontosan tudja, hogy miként kellene változtatnia az életmódján, de jóval kevesebben vannak azok, akik cselekednek is. Az életmóddal kapcsolatos tervezésben nagyon jók vagyunk: 36 százalék most is tervez életmódváltást egészsége érdekében, de mindössze 20 százalék, aki már tett is már lépéseket ezen a fronton. A válaszadók 25 százaléka pedig tudja, hogy váltani kellene, de még a tervezésig sem jutott el. Minden ötödik aktív korú felnőtt pedig nem is tervez életmódváltást.

A felmérésben résztvevők közül legtöbben

az egészséges táplálkozást (81 százalék),

a rendszeres testmozgást (75 százalék)

a pihenésre, kikapcsolódásra szánt időt (71 százalék) említették, amikor az egészség megóvásáról van szó.

A rendszeres szűrővizsgálatot 58 százalék, a megfelelő vitamin- és ásványi anyag pótlást 51 százalék sorolta ebbe a körbe.

Az öngondoskodók egészségtudatosabbak

Az egészségpénztári tagok, illetve azok, akik rendelkeznek valamilyen egészségbiztosítással, az egészséges életmódról is jóval felelősségteljesebben gondolkodnak, mint azok, akik nem használnak ilyen eszközt az egészségügyi kiadások kezelésére.

A számok és a tapasztalat is azt mutatja, hogy az egészségtudatosság és a pénzügyi tudatosság szorosan összefügg. Azok, akik igénybe vesznek egészségpénztári megoldásokat és különféle egészségbiztosítási fedezeteket, általában nyitottabbak és kitartóbbak is, ha az egészségesebb életmódról van szó – mondta Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.

Ami az életmódváltást illeti, itt a legszembetűnőbb a különbség: az egészségpénztári tagok 68 százaléka, az egészségbiztosítással rendelkezők 64 százaléka tervezi vagy már el is kezdte az életmódváltást, míg a kizárólag állami egészségügyi ellátást igénybe vevők alig 17 százaléka tért át egészségesebb életmódra és 31 százalék tervezi azt, egynegyedük pedig egyáltalán nem gondolkodik ilyesmiben.

Emellett előbbiek a rendszeres szűrővizsgálatot és a rendszeres orvoslátogatást is sokkal nagyobb arányban tartják fontosnak az egészség megóvásban, mint az utóbbi csoport.