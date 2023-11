Az ígéreteknek és a várakozásoknak megfelelően a kormányzat a kukába dobja az eddigi területfejlesztési törvényt, és újragondolja a támogatásokat. Sok múlik még a kormányrendeleteken, ám az biztos, hogy új térségi meghatározások vezetnek be, illetve a területfejlesztési feladatok ellátásába a Navracsics Tibor felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok is be fognak kapcsolódni. Bővebben >>>