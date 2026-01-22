Tavaly év végén nyitották újra a Borostyán Camping és Strandfürdőt Mezőkovácsházán. Azóta minden hétvégén minősített gyógyvízzel várják azokat, aki pihenni, gyógyulni akarnak. Ráadásul igen kedvező, ezer forintos belépő ellenében.

A Thermal Online azonban azt írja, hogy a múlt hétvégén mégsem nyitott ki a fürdő. Farkas Norbert, a település polgármestere Facebook-posztjából kiderül, hogy a múlt szombaton hatósági ellenőrzést tartottak a fürdő területén. Mint írja, ennek során kisebb hiányosságokat tártak fel, ennek megszüntetése érdekében pedig nem nyitották ki az épületet a hétvége során.

A lapnak a fürdő azt mondta, hogy a különböző pletykákkal szemben semmi olyan körülményt nem tártak fel, ami indokolta volna a hatóságok egyidejű ellenőrzését.

A fürdőt a lap szerint várhatóan a hétvégén már újranyitják.