A világ egyik legismertebb városi és kulturális magazinja, a Time Out Miskolcot is felvette 2026-ra szóló európai városajánlójába. A nemzetközi összeállítás olyan úti célokat mutat be, amelyek jó ár-érték arányuk, kulturális kínálatuk és élhetőségük miatt kínálnak valódi alternatívát a túlzsúfolt nagyvárosokkal szemben.

A rangsor különlegessége, hogy egyedüli magyar városként Miskolc is felkerült a listára, ahol az előkelő negyedik helyen végzett. A Bükk lábánál fekvő település olyan ismert európai városokat előzött meg, mint Zágráb, Krakkó vagy Graz.

Kép: Horváth Csongor

A Time Out értékelése szerint Miskolc mára látványos átalakuláson ment keresztül, és Magyarország egyik legsokoldalúbb úti céljává vált. A lap szerint Miskolc élhető, zöld környezetű város, ahol a városi élmények és a természet közelsége egyszerre vannak jelen. A fürdőkultúra, a magas színvonalú gasztronómia, a több száz éves kulturális örökség, valamint az öko- és aktív turizmus egyaránt meghatározó elemei a város kínálatának.

A modern villamoshálózat és a városi buszközlekedés gyors kapcsolatot biztosít a vasútállomás, a belváros és a természeti látnivalók között. Miskolc-Lillafüred, a Hámori-tó, a Szinva-vízesés, a libegő, a Zsófia-kilátó és a környék túraútvonalai látványos, könnyen elérhető kirándulóhelyek. A miskolctapolcai kalandpark, bobpálya, gokartpálya, a Csónakázó-tó és a négyévszakos Ellipsum Élményfürdő mind olyan különlegességek, amelyeket eddig elkerült az európai tömegturizmus.

Érdekesség, hogy a város egyik ikonikus attrakciója az adventi időszakban közlekedő villamos, amely a napokban immár kilencedik alkalommal nyerte el az „Európa legszebb adventi villamosa” címet.

Magyar szempontból kiemelkedő eredmény, hogy Miskolc a rangsor élmezőnyében végzett. A helyezés visszaigazolása annak a tudatos turizmusfejlesztési munkának, amely a város értékeit a nemzetközi térben is pozicionálja – mondta Kassay Tamás, a Visit Miskolc kommunikációs- és marketingvezetője.

Miskolc gasztronómiai szempontból is kiemelkedő helyet foglal el Magyarország térképén. A városban három Michelin-ajánlott étterem működik, és a hazai gasztrokalauzok mint a Street Kitchen Guide szerint Budapest után itt található a legtöbb, magas minőséget képviselő és ajánlással rendelkező étterem.

Ennek egyik különleges példája a legendás, februárban megrendezésre kerülő Kocsonyafesztivál, a májusi Avasi Borangolás borfesztivál, valamint az áprilistól novemberig elérhető Ehető erdő és Erdei Gasztroexpressz program, amely a gasztronómiát, a természetjárást és a fenntartható turizmust egyesíti, és jelenleg a világ legjobb fenntartható turisztikai programjai között döntőben versenyez a Green Destinations szervezet nemzetközi megmérettetésén. Az eredményhirdetésre márciusban, Berlinben kerül sor.

Miskolc-Lillafüred és Miskolctapolca a város szerves részei. Előbbi természeti környezetével és panorámájával, utóbbi pedig fürdőkultúrájával és aktív turisztikai kínálatával járul hozzá a város sokszínűségéhez.

Miskolc és a környező Bükk hegység az UNESCO Globális Geopark hálózat része, ami nemzetközi szinten is ritka elismerés.

A Time Out ajánlása megerősíti, hogy Miskolc Európa azon városai közé tartozik, amelyek tartalmas élményekre, erős identitásra és kiegyensúlyozott ár-érték arányra építenek. Olyan úti célként jelenik meg, amely még nem vált a tömegturizmus áldozatává, és éppen ezért kínál hiteles, sokrétegű városi élményt.

A Time Out 2026-os, legjobb ár-érték arányú európai városlátogatásait bemutató listája: