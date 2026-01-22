Megközelítőleg 17 millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a TV2 Zrt.-re a klasszifikációs rendelkezések megsértése miatt. A testület továbbá egy, az ATV-n sugárzott burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét is szankcionálta – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint

a TV2 Zrt.-t összesen 16 millió 900 ezer forint bírság megfizetésére és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte a klasszifikációs rendelkezések megsértése miatt a médiatanács.

A médiaszolgáltató ugyanis a TV2 műsorán 2025. szeptember 6-án 19 óra 28 perces kezdettel sugárzott „Megasztár” 8. évad 1. epizódjának, valamint a 2025. szeptember 13-án 19 óra 30 perces kezdettel sugárzott 8. évad 2. epizódjának közzétételével megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat.

A médiaszolgáltató a műsorszámokat a III. korhatár-kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) sorolta, holott azok a szexualitás és az erőszak megjelenítése miatt a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) tartoznak, ezért azokat a kategória előírásainak megfelelően csak 21 óra után lehetett volna műsorra tűzni.

A jogsértő tartalmakat a médiaszolgáltató a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatásán is elérhetővé tette 2025. szeptember 6-án, illetve 13-án – írták.

Tekintettel arra, hogy az ismételtség a lineáris és a lekérhető médiaszolgáltatás vonatkozásában is megállapítható volt, a testület a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére összesen 475 ezer forint bírságot szabott ki – közölték.

Úgy folytatták, hogy a burkolt kereskedelmi közlemények közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést sértette meg az ATV Zrt. azáltal, hogy a 2025. október 10-én 18 óra 40 perces kezdettel sugárzott „ATV Híradó” című műsorszám „Az olimpiai bajnoktól a Tankcsapdáig mindenki az ország legkedveltebb hot-dogját ünnepli” című szegmensében olyan reklámértékű információk jelentek meg, melyek alkalmasak voltak egy vállalatcsoport termékei és szolgáltatásai iránti figyelem felkeltésére, illetve az érdeklődés fokozására. A jogsértés miatt a médiaszolgáltatónak 125 ezer forint bírságot kell fizetnie – tették hozzá.

Az NMHH felügyeleti tevékenysége keretében rendszeresen figyelemmel kíséri a termékmegjelenítéssel kapcsolatos információkat: a két országos kereskedelmi (TV2, RTL) és egy közszolgálati (Duna) televízió műsorkínálatából 20 049 adást elemezve a hatóság összesen 35 527 termékmegjelenítést azonosított be a 2024. év vonatkozásában, melyek közül az RTL-hez 13 477, a TV2-höz pedig 10 608, míg a Dunához 11 442 kötődött.

Az adatokból kirajzolódik, hogy eltérő mértékben ugyan, de mindhárom csatornánál nőtt a termékmegjelenítések száma, átlagosan 3 százalékkal.

Érdekességnek nevezték, hogy míg a saját gyártású műsorszámok mennyisége 26,9 százalékkal csökkent, addig a termékmegjelenítések száma gyarapodott, tehát nőtt az egy műsorszámra eső termékmegjelenítések száma.

A román joghatóság alá tartozó SuperTV2 a „Hal a tortán” című műsorszám 2025. június 17-én 12 óra 2 perctől sugárzott műsorelőzetesével megsértette a műsorszámok korhatár-besorolására és közzétételére vonatkozó jogszabályokat.

A román médiahatóság, a CNA az NMHH jelzése nyomán figyelmeztetésben részesítette a médiaszolgáltatót arra vonatkozóan, hogy a jövőben szigorúbban tartsa be a román médiaigazgatási rendelkezéseket.

Az NMHH további három ügyben értesítette a joghatósággal rendelkező külföldi médiahatóságokat a magyar szabályozás alapján nem megfelelő klasszifikációról, egyúttal felkérve őket a szükséges intézkedések megtételére.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.