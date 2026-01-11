A Telex megkereste a MÁV-ot azzal kapcsolatban, hogy bevezették-e idén januártól azt az ingyenességet biztosító rendszert a vasútállomások és buszpályaudvarok mellékhelyiségeinél, amelyről Lázár János építési és közlekedési miniszter még egy évvel ezelőtt beszélt. A vasúttársaság a következő választ adta:

„A mosdófelújítás teljes végrehajtásáig a korábbi rendben működnek a MÁV-csoport mosdói, így az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyeknél átmenetileg marad a korábbi használati díj, míg a közlekedési társaság saját üzemeltetésében álló mosdói természetesen továbbra is ingyenesen használhatók az utazóközönség számára”

A miniszter egy éve egy tízpontos intézkedéscsomagot jelentett be a magyarországi tömegközlekedés javítására, amelynek része volt az is, hogy 2026. január 1-ig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon található összes mosdót.

Jelenleg mintegy 1000 mosdó működik MÁV-állomásokon, ezek közül körülbelül 700 szinte használhatatlan állapotban van. A vállalás további száz buszpályaudvart is érint.

A miniszter tavaly azt is ígérte: a nagyobb állomásokon a Mol-kutakon megszokott rendszerhez hasonló megoldást vezetnek be, vagyis a mosdók alapvetően fizetősek lesznek, de jeggyel vagy bérlettel az utasok számára ingyenesen használhatók.

Ezzel szemben egy olvasó arról számolt be, hogy a népligeti buszpályaudvaron, valamint a Keleti pályaudvaron továbbra is fizetni kell a mosdók használatáért – függetlenül attól, hogy az utas rendelkezik-e jeggyel vagy bérlettel. A MÁV válaszában azt írta: a mosdófelújítási program lezárását követően várható a használati feltételek egységesítése.

A Telex munkatársa január 9-én járt a Keleti pályaudvar mosdóinál, ahol azt közölték vele, hogy aznap még ingyenes volt a használat, január 10-től azonban ismét fizetőssé válik. Arról is érdeklődtek a MÁV-nál, hogy jelenleg mely cég üzemelteti a Keleti pályaudvar mosdóit, ám erre egyelőre nem érkezett válasz.