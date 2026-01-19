A MÁV-csoport azt közölte, hogy hétfőn reggel az ország valamennyi vasútvonalán biztosított az eljutás a célállomásra, egyes esetekben azonban előfordulhatnak kisebb késések vagy helyettesítő járatok. A fagy és a jelentős lehűlés bárhol okozhat váratlan problémát, de a megerősített ügyeletben dolgozó szakemberek folyamatosan igyekeznek azokat a lehető leggyorsabban elhárítani.

Budapest-Győr fővonal

Bicske és Szárliget között felsővezeték-szakadás történt, ezért a vonatok 5-15 perces késéssel, illetve kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedhetnek. A helyreállításon már dolgoznak a szakemberek.

Forgalmi változások a késések mérséklésére és a torlódások elkerülésére:

Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek mindkét irányban, a Déli pályaudvarról 5:55-kor, Oroszlányból 7:45-kor induló járattól (4410, 4447) kezdődően.

csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek mindkét irányban, a Déli pályaudvarról 5:55-kor, Oroszlányból 7:45-kor induló járattól (4410, 4447) kezdődően. A reggeli sűrítő G10-es vonatok Bicskéről Budapest-Kelenföldre (6:17, 6:47 és 7:50 indulás; 4817, 4827, 4837) nem közlekednek.

(6:17, 6:47 és 7:50 indulás; 4817, 4827, 4837) nem közlekednek. A S10-es vonatok Tatabányáról a Déli pályaudvarra 6:38-kor és 7:38-kor (4417, 4437) nem közlekednek.

Budapest-Szeged fővonal

A Szegedről a Nyugati pályaudvarra 4:30-kor induló Napfény InterCity (IC 719) várhatóan 20-25 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt.

Hatvan-Somoskőújfalu vonal

A Tarról 6:38-kor Hatvanba induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedik.

Bakonyvasút

A Bakonyszentlászlóról 7:29-kor Győrbe induló személyvonat helyett pótlóbusz biztosítja az utazást.

Az utasoknak a havas, jeges időjárás miatt a megállóhelyeken és a járművek lépcsőin fokozottan ügyelniük kell a fel- és leszállásnál.