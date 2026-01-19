A MÁV-csoport azt közölte, hogy hétfőn reggel az ország valamennyi vasútvonalán biztosított az eljutás a célállomásra, egyes esetekben azonban előfordulhatnak kisebb késések vagy helyettesítő járatok. A fagy és a jelentős lehűlés bárhol okozhat váratlan problémát, de a megerősített ügyeletben dolgozó szakemberek folyamatosan igyekeznek azokat a lehető leggyorsabban elhárítani.
Budapest-Győr fővonal
Bicske és Szárliget között felsővezeték-szakadás történt, ezért a vonatok 5-15 perces késéssel, illetve kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedhetnek. A helyreállításon már dolgoznak a szakemberek.
Forgalmi változások a késések mérséklésére és a torlódások elkerülésére:
- Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek mindkét irányban, a Déli pályaudvarról 5:55-kor, Oroszlányból 7:45-kor induló járattól (4410, 4447) kezdődően.
- A reggeli sűrítő G10-es vonatok Bicskéről Budapest-Kelenföldre (6:17, 6:47 és 7:50 indulás; 4817, 4827, 4837) nem közlekednek.
- A S10-es vonatok Tatabányáról a Déli pályaudvarra 6:38-kor és 7:38-kor (4417, 4437) nem közlekednek.
Budapest-Szeged fővonal
A Szegedről a Nyugati pályaudvarra 4:30-kor induló Napfény InterCity (IC 719) várhatóan 20-25 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt.
Hatvan-Somoskőújfalu vonal
A Tarról 6:38-kor Hatvanba induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedik.
Bakonyvasút
A Bakonyszentlászlóról 7:29-kor Győrbe induló személyvonat helyett pótlóbusz biztosítja az utazást.
Az utasoknak a havas, jeges időjárás miatt a megállóhelyeken és a járművek lépcsőin fokozottan ügyelniük kell a fel- és leszállásnál.
