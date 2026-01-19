Hétfőn a zúzmarás köd és a rétegfelhőzet napközben ismét zsugorodik, ritkul. Tartósan borult körzetek leginkább egy északnyugat-délkelet tengely mentén - főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl egyes részein - maradhatnak, másutt többnyire napos idő valószínű. Legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás, csupán Sopron környékén kísérhetik olykor élénk lökések a délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között várható. Késő estére -15 és -4 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet az extrém hideg miatt két vármegyére: Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg területére adott ki első fokú, sárga figyelmeztető jelzést, itt akár -15 fok körül vagy alatt alakulhatnak a minimum hőmérsékletek.

Az Időkép hőtérképén ITT követhető, hogy az ország mely pontján mérik a leghidegebbet.

Kedd reggelre pára, köd, zúzmarás köd több helyen képződhet, ami napközben az Alföldön maradhat meg nagyobb területen. Az ország túlnyomó részén azonban napos, száraz időre készülhetünk. Említésre méltó csapadék nem várható, de a borongós tájakon gyenge hószállingózás előfordulhat. Helyenként a Dunántúlon megélénkülhet a keleti, délkeleti szél. Hajnalban erős, általában -19 és -8 fok közötti fagyokra van kilátás, de északkeleten néhol -20, -21 fok is lehet. Napközben -8 és 0 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szerdán kezdetben párás, ködös, borongós, illetve naposabb tájak is lehetnek. Napközben dél felől megnövekedhet a fátyolfelhőzet, de többfelé számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra. Az Alföldön és nyugaton lehetnek tartósan borongós, ködös tájak is. Számottevő csapadék sehol sem várható. Északnyugaton helyenként élénk lesz a keleti, délkeleti szél. Folytatódik a hideg idő: hajnalban -20 és -8, kora délután pedig -7 és +1 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Csütörtökön többfelé erősen felhős, helyenként borongós időre számíthatunk, de naposabb tájakkal is találkozhatunk majd. Említésre méltó csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron környékén előfordulhatnak élénk keleti, délkeleti széllökések. A reggel ismét nagyon hideg lesz, majd napközben -5 és +4 fok közötti maximumokra van kilátás - közölte az Időkép.