A portál a kemma.hu-ra hivatkozva azt írja cikkében, Magyar Péter péntek este érkezett Tatabányára. Beszédében azt mondta, hogy a szimpatizánsait nem engedték be a főtéren található Turul Kávézóba. A rendezvény után támogatói megrongálták a kávézót.

„Jöttek szimpatizánsok a kampányrendezvény előtt, akik a teraszon szerettek volna helyet foglalni, de minden asztalunk foglalva volt” – mondta a üzemeltető a történtek után. Beszámolója szerint Magyar Péter támogatói erre hevesen reagáltak, és már eleve indulatosan mentek a megyeháza előtti térre.

Az üzemeltető szerint Magyar Péter üzenete erőszakos indulatokat váltott ki, azt követően a szimpatizánsok közül többen megrongálták a vendéglátóegység üvegfalát, ami a megrepedt.

Az üzemeltető megjegyezte: „Aznap este fogadtunk politikai szimpatizánsokat, de nekik a terasz helyett megfelelt a kávézó nemdohányzó, zárt része.” Mint mondta, teljes mértékben jogtalannak tartja az ellenük felhozott vádakat, miszerint kitiltották volna Magyar Péter követőit. „Hírnévrontás miatt feljelentést teszek. Legalábbis nagyon erősen gondolkodom rajta. Kénytelen vagyok helyre tenni azt a gyalázkodást, amit a közösségi oldalon kaptunk emiatt" – mondta.

A Tisza Párt Facebook oldalán – mint az Index idézi – az egyik kommentelő azt írta, „nem engedtek be néhány tisza pártos pólóban levő segítőt”, és szerinte ezt helytelenül tette a vendéglátóhely. Véleménye szerint Magyar Péter ezt megfelelően reagálta le a beszédben, amelyet követően „meg is látogatta a közeli kávézót jó pár száz emberrel egyetemben”. Bent odament hozzá a tulaj is, és megbeszélték a dolgot. „Minden erőszak, pfujolás és agresszió nélkül!”

(via Index)