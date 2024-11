Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be a parlamentnek azt az előterjesztést, amely szerint

a kormány hatályon kívül helyezné a felsőoktatási törvény 2017-es módosítását, a lex CEU-t.

A javaslat az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló salátatörvény 80. paragrafusában bújik meg, ha a törvénycsomagot elfogadják, a lex CEU hatályát veszti.

Nagyon örülök ennek, hiszen ez azt jelenti, hogy a kormány maga is rájött, és ezzel szinte elismeri azt, hogy ez a törvény igazságtalan volt. Értelmetlen és általában ellentétes az Európai Uniós törvényekkel

–mondta a CEU professzora az ATV híradójának. Fodor Éva szerint ugyanakkor a kormány lépése csupán látszatintézkedés.

Hozzátette még, hogy a kollégáival együtt felszámolták a budapesti létüket, komoly személyes és anyagi áldozatok árán költöztek ki Bécsbe, amit nagyon nehéz visszacsinálni, a kormány döntése nagyon későn jött.

Arra nem látok esélyt, hogy a CEU visszahozza a diplomát adó képzéseit. Bécsben berendezkedtünk, nagyon klassz képzéseink vannak

– fogalmazott.

Lattmann Tamás nemzetközi jogász kiemelte, hogy

a módosításban nincs részletes indoklás, a magyar kormány vélhetően az uniós elvárások hatására változtatna korábbi álláspontján.

Van egy másik tényező is, ami befolyásolhatja a döntést.

Ha ne adj Isten valamiféle keletről érkező közös burgonyakutató egyetemet, vagy valami hasonlót szeretne megvalósítani Magyarországon a kormány az új, általa diktált trendeknek megfelelően, akkor nem baj hogyha ez a szöveg már nincsen hatályban, hiszen ez jelentősen megkönnyíti a dolgot

– fogalmazott.

Az Országgyűlés 2017-ben fogadta el a felsőoktatási törvénynek azt a módosítását, amelyben a kormány feltételül szabta, hogy a külföldi diplomát is adó egyetemeknek külföldön is rendelkezniük kell székhellyel, ahol vannak hallgatóik, és folytatnak tényleges oktatási tevékenységet is.

Az egyetem működéséről a két államnak is meg kell állapodnia egy nemzetközi szerződés keretében. Magyarországon is elismert felsőoktatási fokozatot és diplomát adó képzést kell kínálniuk. Továbbá a magyar Oktatási Hivatalnak engedélyeznie kell a hazai működésüket.

Az egyetem 2018 decemberében bejelentette, hogy elhagyja Magyarországot, Bécsbe költöznek. A CEU-nak maradt tevékenysége Budapesten, de nem oktatás, csak a könyvtár, az OSA archívum és a Demokrácia Intézet.

Az Európai Bíróság 2020 októberében mondta ki, hogy a lex CEU jogsértő, ekkor azonban a CEU már Bécsben működött.