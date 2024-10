A Főügyészség és a kormányzat is megerősítette kedden, hogy a hétvégén letartóztattak egy kisebb csoportból álló fiatalt, akik fegyveres akcióra készültek október 23-án.

Az első sajtóhírek arról szóltak, hogy az eset a XVI. kerületi Legenda Sörfőzde közelében történt, ám a hely tulajdonosai ezt cáfolták.

A vendéglátóhely a Facebook-oldalán azt írta, hogy a médiumok nagy része azzal a fotóval illusztrálta a hírt, amelyen a Legenda Sörfőzde Center Kövirózsa utcai épülete látható, amit egy rendőrség feliratú szalag vesz körbe.

A Terrorelhárítási Központ akciója azonban nem itt, hanem három kilométerrel arrébb, a Veres Péter úti Legenda Bowling Club közelében történt, tehát nem is magában az épületben, hanem az utcán. Így nem csak a fénykép, hanem az információk miatt is téves a hír.

A külföldi, valószínűleg belga fiatalok a HÉV felől tartottak a Nógrádverőce utcán, amikor a rendőrségi rajtaütés történt. Egyikük sem volt a Legenda Bowlingban, egyikük sem volt a vendégünk, és a rendőrség emberei sem jártak a Legenda Bowlingban. Az akciót természetesen a söröző biztonsági kamerái is rögzítették, és a felvételeken is jól látszik, hogy a fiatalokat a rendőrök az utcán, a sörözővel szembeni oldalon állítják meg.

– írja a Sörfőzde. Hozzátették, sok sajtóorgánum gondolkodás nélkül vette át a hírt, és volt, amelyikben azt állították, hogy beszéltek a sörfőző tulajdonosával. A hír a közösségi oldalakon is terjedni kezdett, ami sok rosszindulatú hozzászólást kiváltott, ez pedig árt a hely jó hírnevének. „Ezért valamennyi sajtóorgánumtól helyreigazítást fogunk kérni, illetve a jó hírnév megsértése miatt megtesszük a szükséges jogi lépéseket” – tették hozzá.

A 24.hu információi szerint, ahol a posztban említett térfigyelő kamera felvételei is megjelentek, a söröző tulajdonosa elmondta, hogy a hírekkel ellentétben nem jártak a kocsmában a csoport tagjai, azonban nagy kárt okozott, hogy a történtekkel hírbe hozták a helyet: két zenekar is lemondta a fellépését náluk, ahogy a hétvégi asztalfoglalásaiktól is elállt több vendég, nem titkolva a döntés okát.