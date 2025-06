Lázár János a Facebookon ment neki a Holavonat.hu nevű független vonatkövető oldalnak, amelyet azt követően indítottak el, hogy a MÁV leállította a hivatalos, pillanatnyi járatinformációkat mutató Vonatinfót.

Az építési és közlekedési miniszter hétfői bejegyzésében azt állította, hogy az oldal adathalász tevékenységet folytat, és robotjai révén, a MÁV Emma járatinformációs rendszeréből „a felhasználási feltételek megsértésével lopja el” az adatokat. Hozzátette: ezzel a fejlesztők akadályozzák a hivatalos rendszert, gyakorlatilag túlterheléses támadást hajtanak végre.

A tárcavezető szerint:

ha ez az adathalászat és túlterheléses támadás folytatódik, akkor tiszás hőbörgés ide, hobbivasutas dünnyögés oda, a MÁV informatikusai meg fogják védeni az igazi utastájékoztató rendszert.

A bejegyzésre reagált Vitézy Dávid is, aki példátlannak nevezte Lázár lépését, és úgy fogalmazott:

az utasokat nem az új vonatkövető oldaltól kell megvédeni, hanem tőled, az ámokfutó, vasútromboló minisztertől.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint a vasúti rendszer állapota Lázár döntései miatt romlott le. A klímás pótlóbuszok sehol sincsenek, a szerelvények vidékre vezénylése miatt Budapesten példátlan zsúfoltság alakult ki. A Holavonat leállításáról pedig azt írta: „remélem Lázár most büszke magára, hogy másodszor is elérte a valós idejű vasútinformációk eltüntetését a netről. Vajon az osztrák vasút is adathalász Lázár szerint? Nekik is írt fenyegető levelet? Mi lesz a következő? Leszedeti az állomási órákat Megtiltja az utasoknak, hogy megnézzék a pontos időt a telefonjaikon a vonatok utasterében? Régóta mondom: ennyire utas- és vasútellenes és ilyen kártékony közlekedési minisztere hosszú évtizedek óta nem volt ennek az országnak.”

A Holavonat.hu-t hétfő éjjel leállították, az oldal üzemeltetői közleményükben hangsúlyozták: nem loptak adatot, nem indítottak támadást, csupán nyilvánosan elérhető adatokat jelenítettek meg, percenként legfeljebb egyszeri lekéréssel. Mint írták, nem politikai cél vezérelte őket, „hobbivasutas informatikusokként” működtették az oldalt.

A politikai retorziók elkerülése érdekében azonban az oldal leállítása mellett döntöttünk

– írták.