A miniszterelnök által közölt videóban minden miniszter és fontosabb kormánytag feltűnik, csak az építési és közlekedési miniszter, Lázár Jánost nem vettük észre. Sem az érkezéskor, sem pedig a kormányasztalnál nem látható a rutinos tárcavezető (aki egyébként elalvás miatt késett már le frakciófotózást is).

Lázár János nyilvános szerepeltetése abból a szempontból is érdekes, és ezért is fordultunk az általa vezetett minisztériumhoz (ÉKM), mert több alkalommal is látványosan veszett össze az azóta lemondott Novák Katalin köztársasági elnökkel, sőt, emlékezhetünk arra is, hogy az egyik dühödt bírálatát Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójára időzítette Lázár János.

Mindenesetre az ÉKM sajtóosztálya hivatalosan azt közölte az Economx-szal, hogy

Lázár János ott volt a legutóbbi kormányülésen,

arra viszont nem érkezett válasz, hogy miért nem szerepel a miniszterelnök által megosztott videón. Egyébként ennek okáról kérdeztük a Miniszterelnöki Kabinetirodát is, ha válaszolnak, akkor arról mi is beszámolunk.

Lázár János személye egyébként Kubatov Gábor kapcsán is felmerül, ugyanis az FTC elnöke, Lázár János párttársa, perre készül az Építési és Közlekedési Minisztérium ellen.