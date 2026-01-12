Cikkünk folyamatosan frissül.

Könnyen lehet, hogy ebben a formájában ez az utolsó Közlekedés-infó, amit tarthatok – kezdte Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tárcavezetője. Mindezt a közelgő kormányváltással magyarázta.

Ezért egy üzenetet foglalt össze az elmúlt évek munkájából: „az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-sok többet keresnek”.

A rendkívüli hóhelyzettel kapcsolatban elmondta, a közútnál 31 ezer kilométer úton 3 ezer ember teljesített szolgálatot, a Volán-csoportnál pedig 12 ezer ember dolgozott pluszban, 15 ezer váltóátállításnál kellett dolgozni. Összesen 210 ezer kilométer úthálózat van, ebből 31 ezer kilométer tartozik az államhoz. Az elmúlt időszakban 2,5 millió liter folyadékot és 50 ezer tonna sókészletet szórtak ki, még 40 ezer tonnát szereznek be a rendkívüli helyzet miatt.

Elmondta, hogy még 2 hideg este lesz, és az operatív törzs tájékoztatása szerint még 36 órán keresztül tart a rendkívüli időszak.

Lázár János közölte, hogy a vasút és Volán járatain rekordszámú, több 1,1 milliárdnyi utazás történt, és szintén rekord, hogy 25,2 millió darab bérletet adtak el Európa harmadik legolcsóbb közlekedési rendszerében.

Három fontos témát emelt ki, amely közvetlenül érinti az embereket:

Szemétszállítási alkotmányt vezettek be, megváltozott a hulladékgazdálkodási rendszer;

Január 20-án nyilvánossá kerül a KRESZ-tervezet Lázár János közösségi oldalán, jelenleg az ELTE munkatársai vizsgálják a szöveget. Legközelebb szeptember akarják bevezetni az új szabályozást, "bárki is lesz az utódom" - tette hozzá.

Még a héten is egyeztetnek a kamionosokkal, hogy azokat az utakat használják, amelyek nem zavarják a lakosságot.

Beszélt a tízpontos akcióterv kapcsán arról, hogy a késésbiztosítás címen 734 millió forintot kellett kifizetni, ez a 58-60 milliárdos árbevétel 1,3 százaléka. "A MÁV rá volt szorítva, hogy szedje össze magát" - tette hozzá a miniszter. Arról is beszélt, hogy javult a tisztasági helyzet a vonatokon is, és a pályaudvarokon is, reményét fejezte ki, hogy az utasok egy héten belül nem verik szét a felújított mosdókat.

Elismerte azt is, hogy rossz anyagi körülmények között választották sokan a MÁV-Volán-csoportot. Amikor átvette a minisztériumot, az itt dolgozó körülbelül 50 ezer munkavállaló átlagkeresete bruttó 550 ezer forint volt és 42 ezer alkalmazott 400 ezret sem keresett. Most a bruttó átlagkereset 710 ezer forint, a nemzetgazdasági átlag fölött van az átlag. "Most munkabéke van" - szögezte le Lázár János azzal kapcsolatban, hogy a 3 éves bérmegállapodás miatt nincsenek szakszervezeti demonstrációk.

Ugyanakkor a jövőhéten találkozik a reprezentatív szakszervezetekkel. Az idei béremelkedések miatt felül kell vizsgálni a MÁV-Volán-megegyezést is. Egy újabb megállapodás előtt állunk, a szakszervezetek kétszámjegyű emelést akarnak elérni - fogalmazott. Nem zárkózom el, hogy egy nagyobb béremelés történjen. 2026-27-re új bérmegállapodást tervezünk, és kétszámjegyű is lehet - magyarázta.

Leszögezte, a négysávos autópályák terén "Ausztria utolérése megtörtént". 2000 kilométer gyorforgalmi utat építettek, és jelenleg 60 milliárd forintot fizetnek a tervezőknek, és 4500 milliárd forint értékű közút tervezése zajlik. Ott lesz közút és vasút 2030 után, ahol az ÉKM most tervezi - mutatott rá.

Elismerte, hogy jelenleg 3000 kilométer vasúti pálya van rossz állapotban, a tervek 1000 kilométert felújítanak, EUB-forrásból, 3,5-4 százalékos hitelfelvétellel.

Szintén fontos konkrétum, hogy február 27-én végre átadják a vasúti áruszállítás számára a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Jelenleg még zajlik a tesztüzem, de a logisztikai cégek folyamatosan foglalják az időpontokat. Március 15-től várhatóan 2 óránként indulnak majd személy vonatok is Belgrád irányába Budapestről.

Szintén fontos szempont, hogy a kormányzat egymillió darab új autót fognak gyártani Magyarországon, és ennek szállításához is össze kell kapcsolni az országrészeket.

Kecskemét-Debrecen-Szeged: egymillió darab új autót fogunk előállítani, a 150-ből 101 gyár keleten épül meg, ezért fontos, hogy összekössék az országrészeket.

Lázár János több beruházást is felsorolt:

Még az idén döntenek arról, hogy ki valósítsa meg a ferihegyi reptéri összeköttetést. Vasutat építenek, és bővítik a reptérre vezető utat.

Zajlik a tesztüzem a Budapest-Belgrád vonalon, a teherforgalom előtt február 27-én nyitják meg a magyarországi szakaszt.

2027 végére megépül a Déli Körvasút.

34 ezer ember vásárolt már kedvezményes matricát a Győr-Budapest közötti autópálya-szakaszra, ami a bővítés, felújítás miatt elérhető.

Használt és új vonatok a MÁV-nál, új buszok a Volánnál

Lázár János a járműbeszerzésekről is beszélt az Index gyűjtése szerint:

100 új vagy újszerű mozdony bérlése a MÁV-nál. 61-et már bérelnek.

1000 új autóbusz a Volánnál, amiből 400-at már leszállítottak.

100 vasúti kocsit felújítottak, 58 felújítását megkezdték.

54 HÉV-jármű beszerzésére írtak ki keretközbeszerzést.

93 darab használt svájci motorvonatot vásároltak, elsősorban Nyíregyháza, Debrecen, és Miskolc elővárosi közlekedésében vetik be őket.

100 új kínai motorvonat érkezhet, zajlanak a tárgyalások arról, hogy ez 2 éven belül megvalósuljon.

285 InterCity-kocsi beszerzését tervezik a magyar gyártókapacitástól.

A GYSEV 11 új motorvonatot rendelt, további 11 Stadlert rendelhetnek.

140 ezer ülőhely van, de 200 ezerre lesz szükség.

Megkérdeztük Lázár Jánost, hogy milyen utódot képzel el, sőt, arra is megkértük, hogy nevezzen meg egy konkrét nevet is, aki vihetné az örökségét. Magasztos céljai nincsenek, de azt szeretné, akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri a választást, a közlekedést tekintse stratégiai ágazatnak. Személyesen a választásig tervez miniszterként, ezzel a mai közlekedésinfóval pedig le is zárta a közlekedéssel kapcsolatos teendőinek nyilvános részét, mert a választási kampányban kell dolgoznia a miniszterelnök felkérésére. Csepreghy Nándor miniszterhelyettes viszi a minisztériumot, akivel kapcsolatban utalt is arra, hogy jó miniszter lehetne belőle.

Az új KRESZ-ről is kérdeztük. Elmondta, hogy ez egy kormányrendelet lesz, amiről nem biztos, hogy még ebben a ciklusban dönt a kormányzat, főleg ha 500 ezer komment érkezik a tervezetre. De megerősítette, azt szeretné, hogy az új KRESZ szeptemberben hatályba lépjen, ő ezt fogja javasolni. „Érdemes átolvasni, és egy nyugodt vitát lefolytatni. Várok minden kommentet, kritikát, készek vagyunk módosítani.”

A KRESZ-módosítást nem fogják sürgetni, a miniszter és államtitkárai direkt nem vettek részt a kialakításban, hogy ne legyen „politikailag fejnehéz” a javaslat. Úgy érzékelte, hogy a fő módosításokban egyetértés van, alkohol kérdésében nem engednek, sebességkorlátokban is csak minimális változás lesz. „A legfontosabb elv a gyöngébb védelme volt” - idézte a minisztert a Telex.

Kérdeztük arról is, valóban lesz-e egymillió eladható, eladott hazánkban gyártott gépjármű. Szerinte igen, a BMW, a Mercedes és a BYD is eladta már a teljes készletét.

