Úgy tűnik, működik a fővárosi önkormányzat szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampánya: a hét elejére már 5292 budapesti jelentkezett a posztokra.

A főváros 18 kerületében zajló toborzás során hét kerület (IV., VI., XIV. , XVI., XIX., XX. és XXII.) már jelezte, hogy elérte a szükséges létszámot, így új jelentkezőket nem fogadnak. A legnagyobb érdeklődés a III. kerületben mutatkozik 631 jelentkezővel, ezt követi a XI. kerület 577 fővel, míg a XIV. kerület, Zugló, 466 fővel csak a harmadik helyen áll.

A kisebb kerületekben, például Terézvárosban már 100 fővel feltöltötték a bizottságokat, de akadnak olyan kerületek is, ahol az önkormányzatok maguk keresik a bizottsági tagokat a területükön lévő szavazókörökbe, ilyen a XIII., I., V. és XVII. kerületben. A legpasszívabbnak eddig a soroksáriak tűnnek, ahol eddig hárman jelentkeztek.

A Népszava összeállításából kiderül, hogy a legtöbb kerület a főváros által szervezett kampány arculati anyagaira és jelentkezési felületére építette saját toborzását. A jelentkezéseket a fővárosi felületre érkező visszajelzések alapján továbbítják a kerületeknek, amelyek felveszik a kapcsolatot az önkéntesekkel.

Hivatalos szavazatszámláló csak helyi, bejelentett lakcímmel rendelkező lakos lehet, aki esküt tesz és részt vesz a felkészítő tanfolyamon. A választott szavazatszámlálók bruttó 80 ezer forintos díjazásban részesülnek, és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés alól. A pártok által delegált tagok lakcímtől függetlenül jelölhetők, díjazásuk a küldő szervezettől függ. Minden szavazókörben legalább három választott tagra van szükség, a pártok további 2-2 tagot delegálhatnak, és ha nincs elegendő pártküldött, akkor a képviselő-testület által megválasztott tagok közül hívnak be további tagokat a bizottságba, hogy meglegyen a minimum 5 fő.