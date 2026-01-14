A múlt héten a rendkívüli hóhelyzet miatt felállított operatív törzs apropóján Mukics Dániel, a Katasztrófavédelem szóvivője is megjelent a Kormányinfón, most azonban nem lesz váratlan vendége a Karmelitának. Azóta ráadásul a hóhelyzet normalizálódott, az ország több pontján is már véget ért a fagyos idő.

Szóba kerülhet a Kormányinfón, hogy Sulyok Tamás hivatalosan is április 12-ét jelölte ki a választások időpontjának, az emelt nyugdíjak, valamint a hóhelyzet is.