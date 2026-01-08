Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón a rendkívüli hóhelyzet és hideg kapcsán elmondta, előző, szerda éjszaka a hajléktalanellátás 85 százaléka volt foglalt, azaz több hajléktalant tudnak ellátni, mint amennyien bemennek az intézményekbe. Arra kért mindenkit, ha rossz állapotban lévő hajléktalant lát, tegyen bejelentést.

Kíváncsiak voltunk, hogy ez pontosan mennyi embert jelent. Az Economx kérdésére írásban válaszolt a Miniszterelnökségi Sajtóiroda csütörtök kora este.

Közölték, hogy a fővárosi hajléktalanellátó intézmények összes szállást nyújtó kapacitása 6031 férőhely az időszakos férőhelyekkel együtt. A férőhelyek kihasználtsága Budapesten 85,44 százalék volt az elmúlt éjszakán – tették hozzá.

Ez azt jelenti, hogy 5152 ember biztosan hajléktalanként él Budapesten.

Azt is megtudtuk, hogy országosan 11875 éjszaki szállást nyújtó intézményi férőhely áll rendelkezésre az időszakos férőhelyekkel együtt. A monitorozott férőhelyek kihasználtsága 85,5 százalékos volt az elmúlt éjszakán.

Így országosan 10153 fő vészelte át a sarkvidéki hideget hajléktalanszállón.

Válaszukban a Miniszterelnökség most is felhívta a figyelmet, hogy a regionális diszpécserszolgálatok folyamatosan nyomon követik a területükön elérhető teljes és szabad kapacitásokat. Amennyiben szükséges, úgy a hajléktalanellátó intézmények létszámon felül is fogadják a bajba jutott személyeket – hangsúlyozták.

Mukics Dániel alezredes (b.), illetve Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón, 2026. január 8-án a Karmelita kolostorban Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szintén a Kormányinfón az operatív törzs nevében köszönetet mondott az egészségügyben, rendvédelemben dolgozónak és a hóhelyzet kezelésében részt vevő valamennyi ember munkájáért.

Elmondta azt is, a meteorológiai szolgáltató jelentése alapján a elkövetkező napokban egyre kisebb az esély a további havazásra, a szél azonban országszerte meg fog élénkülni, jelenleg is narancssárga riasztás van több területen hófúvás miatt.

Az elkövetkező napokban továbbra is lehet hófúvásra és helyenként ónos esőre számítani. A hőmérséklet folyamatosan csökkeni fog, mínusz 15-mínusz 20 Celsius-fok sem kizárt – figyelmeztetett.