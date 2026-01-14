Szerdán az ország döntő részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható (zúzmarával), délnyugaton ugyanakkor kevesebb lehet a felhő, ott derült körzetek is előfordulhatnak. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Este északkeleten kisebb havazás, ónos eső is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de délnyugaton a délies szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -5 és +2 fok között alakul, de a szelesebb, naposabb délnyugati országrészben ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a délnyugati határvidéken 10 fok fölötti csúcsértékek is előfordulhatnak. Késő este -6, +2 fok valószínű.

A HungaroMet csupán Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adott ki első fokú, sárga riasztást várható enyhe ónos eső miatt.

Csütörtökön az ország nagy részén nyirkos, többfelé tartósan párás, ködös idő várható, ismét csak délnyugaton, valamint a magasabb hegycsúcsokon van esély napsütésre. Helyenként gyenge eső, ónos eső, illetve hószállingózás előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. Enyhébb lesz a reggel, napközben pedig az ország nagy részén -2 és +3, az időnként naposabb délnyugati tájakon viszont 4 és 9 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Pénteken nem változik lényegesen időjárásunk. Marad a borongós, többfelé párás, ködös idő helyenként szitálással, ónos szitálással, hószállingózással. Az ország keleti felén gyenge eső, ónos eső előfordulhat. Némi napsütés délen, délnyugaton lehet. A hajnali -5, +2 fokról kora délutánra -1 és +4, délnyugaton 5 és 8 fok közé melegszik a levegő.

A szombat többfelé indul párásan, ködösen, ami tartósan az északi, keleti tájakon maradhat meg helyenként. Itt gyenge eső, szitálás előfordulhat, másutt elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A légmozgás az ország nyugati felén feltámad, helyenként erős lehet. Délután szinte mindenhol fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet, 0, +5 fok várható - közölte az Időkép.