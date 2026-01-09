Miközben az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, hiszen a HungaroMet Zrt. több mérőállomásán is mínusz 20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek, megérkezett az újabb riasztás is.

Ugyanis ónos eső várható a délnyugati országrészben, egyes területeken 5 millimétert meghaladó ónos esőre, vegyes halmazállapotú csapadékra számítanak, ami miatt komoly jegesedés várható az utakon, így az érinetett területeken közlekedési problémák várhatók.

Szanka Gábor, a a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az Operatív törzs ülését követően közölte, ma az ország egész területén előfordulhat kisebb, 1-3 centiméteres havazás. A délnyugati országrészben viszont ennél sokkal téliesebb, zordabb időre kell készülni: Zala és Vas vármegyékre narancs, Somogy és Baranya vármegyékre piros riasztást adtak ki.

Ezért is fontos, hogy azok az emberek, akiknek nincs fedél a fejük fölött, el tudjanak menni hajléktalanszállókra.

A Miniszterelnökség az Economxot arról tájékoztatta, hogy a fővárosi hajléktalanellátó intézmények összes szállást nyújtó kapacitása 6031 férőhely az időszakos férőhelyekkel együtt. A férőhelyek kihasználtsága Budapesten 85,44 százalék volt tegnapra virradóra – tették hozzá.

Ez azt jelenti, hogy 5152 ember biztosan hajléktalanként él Budapesten.

Azt is megtudtuk, hogy országosan 11875 éjszaki szállást nyújtó intézményi férőhely áll rendelkezésre az időszakos férőhelyekkel együtt. A monitorozott férőhelyek kihasználtsága 85,5 százalékos volt eddig.

Így országosan 10153 fő vészelte át a sarkvidéki hideget hajléktalanszállón.

Válaszukban a Miniszterelnökség most is felhívta a figyelmet, hogy a regionális diszpécserszolgálatok folyamatosan nyomon követik a területükön elérhető teljes és szabad kapacitásokat. Amennyiben szükséges, úgy a hajléktalanellátó intézmények létszámon felül is fogadják a bajba jutott személyeket – hangsúlyozták.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Egyébként az MTI beszámolt arról, hogy a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is részt vett a tegnap esti budapesti Pro Domo Éjjeli Menedékhelyen rendezett ételosztáson, és elmondta, a hajléktalanellátás a rendkívüli időjárás közepette az élet védelméről is szól.

Fülöp Attila felidézte, a magyar kormány 2024-ben vezetett be egy olyan programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri melegételt kaphatnak.

Hozzátette, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást, a program az Európai Unió finanszírozásával, a magyar kormány társfinanszírozásával valósul meg, és 2028 végéig biztosan fenntartják.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívüli, életveszélyes hideg várható, csütörtök éjszakától előreláthatóan mínusz 15, helyenként mínusz 20 Celsius-fok is lehetséges.

Hangsúlyozta: a hajléktalanellátó rendszerben vannak szabad helyek, a férőhelyek 15 százaléka még szabad,

senkinek nem kell ebben a hidegben az éjszakát az utcán töltenie.

Az éjjeli menedékhelyeken a hajlék nélküliek tudnak enni, aludni, tisztálkodni - emelte ki.

Arra is kitért, hogy amennyiben a hajléktalanellátó rendszerek megtelnének, akkor a vörös kód értelmében valamennyi szociális intézmény - függetlenül attól, hogy mi az alapfeladata - köteles befogadni a bajba jutott, segítségre szoruló, hajlék nélküli embereket.