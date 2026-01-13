„Az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását.” – írja Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Az államfő közölte: a szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.
Hozzátette, a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga, ezért bíztat mindenkit, hogy éljen vele.
A Nézőpont szerint nem kérdés, ki nyerné a választástNem történt politikai földrengés: egy most vasárnapi választáson a Fidesz–KDNP 47, a TISZA Párt 40 százalékot kapna. A különbség gyakorlatilag bebetonozódott, az ellenzék legerősebb kihívója pedig továbbra sem találja a kapaszkodót a közvéleménykutató szerint.
