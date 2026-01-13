Hivatalos: megvan a választások időpontja, ekkor vonulunk az urnák elé Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. április 12-re tűzi ki az országgyűlési választások időpontját.

