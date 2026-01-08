Megtartotta első idei ülését a kormány, amelyet ezúttal is sajtótájékoztató követett. A hóhelyzet miatt nem nagy meglepetés, hogy Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is tájékoztatást adott.

Az elmúlt napokban az ország több részén jelentős havazás volt, amely az utak és közlekedés működésére is hatással volt. Az országszerte dolgozó hatóságok – köztük a közútkezelő, rendőrség, mentők, MÁV és a katasztrófavédelem – „teljes kapacitással” dolgoznak a helyzet felszámolásán, és folyamatosan figyelik az időjárási riasztásokat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelem szóvivője a sajtótájékoztatón elsőként a téli időjárási helyzetet értékelte. Elmondta, hogy az operatív törzs már a kora reggeli órákban, 6 órakor összeült, és folyamatosan figyelemmel kíséri az országos helyzetet.

Beszámolt arról, hogy Akasztón egy családi ház tetőszerkezete a felgyülemlett hó súlya alatt megsérült. Az ingatlanban élő három embert ideiglenesen hozzátartozóknál helyezték el, miközben a lakás berendezését sikerült biztonságba helyezni.

A szóvivő tájékoztatása szerint a szociális ellátórendszer kihasználtsága jelenleg 85,6 százalékos, az ellátás zavartalan. Hozzátette: az energiaellátás, a gáz- és távhőszolgáltatás stabilan működik, az alapvető élelmiszerek és árucikkek minden térségbe eljutnak.

Jelenleg Nagypeterd és Rózsafa településeken tapasztalható áramkimaradás, amely összesen 930 fogyasztási helyet érint. Mukics Dániel közlése szerint a hiba elhárítása folyamatban van, és néhány órán belül helyreállhat az áramszolgáltatás.

Az egészségügyi ellátás zavartalan, a tervezett műtéteket elvégzik, és az iskolákban is zajlik a tanítás, mindössze két oktatási intézményben okoz gondot a fűtés, ahol jelenleg is dolgoznak a hiba elhárításán.

A szóvivő hangsúlyozta: jelenleg nincs elzárt település, nincs lezárt útszakasz, és súlykorlátozás sem érvényes egyetlen hazai úton sem. A határátkelés a szomszédos országok irányába szintén akadálytalan.

Az időjárási kilátásokról szólva elmondta: a következő napokban csökken a további havazás esélye, ugyanakkor megerősödő szélre kell számítani, ami hófúvásokat okozhat. Emellett jelentős lehűlés várható, helyenként –15, akár –20 Celsius-fokos minimumok sem kizártak.

A kormányinfót Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy ismertette a tegnapi kormányülés főbb témáit, amelyek közül kiemelt helyen szerepelt a téli időjárási helyzet. Elmondása szerint az egyeztetés során áttekintették a hóhelyzet kezelését és az erre felkészült állami szervek munkáját.

A miniszter hangsúlyozta: minden érintett hatóság és állami intézmény készenlétben van, hogy biztosítsák az emberek élet- és vagyonbiztonságát. A jelenlegi helyzet megítélése alapján

óvatos optimizmusra ad okot, hogy az időjárási előrejelzések kedvezőbbé váltak, és a mostani információk szerint nem várható az elmúlt napokhoz hasonló mértékű havazás.

A hóhelyzet mellett a kabinet európai politikai kérdésekről, valamint az orosz–ukrán háborúval összefüggő fejleményekről is tárgyalt.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy egy – egyelőre nyilvánosságra nem hozott – 20 pontos ukrán javaslatcsomag 2027. január 1-jével számolna Ukrajna európai uniós csatlakozásával. Ezt a kormány álláspontja szerint teljesen irreálisnak tartják. A miniszter kiemelte: Magyarország önmagában is képes lenne megakadályozni ezt a folyamatot, ugyanakkor több uniós tagállam is osztja a magyar álláspontot. Ennek megfelelően a magyar kormány nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

A miniszter szerint még a csatlakozás időzítésénél is meglepőbb, hogy Ukrajna mintegy 800 milliárd dolláros támogatási igénnyel lépne fel az Európai Unióval szemben a háborús kiadásokon felül. Gulyás Gergely felidézte: Magyarország 2004 óta összesen 73 milliárd eurónyi uniós forráshoz jutott, ehhez képest Ukrajna ennek többszörösét igényelné, ami szerinte hosszú évtizedekre elegendő lenne például magyar nyugdíjak finanszírozására.

Úgy fogalmazott: ez már nem a háborús védekezés költségeiről szól, hanem arról, hogy Ukrajna európai forrásokból kívánja fenntartani magát. A miniszter veszélyesnek nevezte azt, hogy Brüsszel késznek mutatkozik bármilyen számla kifizetésére, és azt állította: az Európai Bizottság éppen azért szeretné leváltani a jelenlegi magyar kormányt, mert az nem hajlandó a magyar adófizetők pénzéből finanszírozni ukrán kiadásokat, köztük nyugdíjakat.

A háború lezárásával kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta: egyetlen reális békekezdeményezésként az amerikai tervet látja, miközben az Európai Uniónak szerinte nincs valódi mozgástere. Hozzátette: Európa saját érdekében is az lenne a helyes irány, ha támogatná az Egyesült Államok béketörekvéseit.

Szokatlan az ilyesmi, de attól még szombaton dolgozni kell

Az Economx kérdésére Mukics Dániel arról beszélt, hogy a meteorológiai szolgálatok adatai alapján nagyjából 15 évente fordul elő Magyarországon ilyen volumenű havazás. Hozzátette: a tapasztalatok szerint a lakosság jelentős része elszokott az ilyen szélsőségesebb téli helyzetektől.

A szóvivő szerint emiatt különösen fontos az autósok felelőssége, akiknek indulás előtt mérlegelniük kell a körülményeket és saját felkészültségüket. Úgy fogalmazott, sok baleset megelőzhető lenne azzal, ha kevesebben vágnának neki az útnak felkészületlenül.

Felmerült az is, hogy a rendkívüli időjárás miatt munkaszüneti nappá válhat-e a szombat. A kormány álláspontja szerint erre jelenleg nincs ok: Gulyás Gergely elmondta, hogy minden esetben azt vizsgálják, adottak-e a feltételek a munkavégzéshez és az iskolák működéséhez. Jelenleg ilyen akadály nem látszik, és az előrejelzések szerint a következő napokban már csak mérsékelt havazás várható, így szombaton is munkanap lesz.

A kormányinfón felmerült az is, hogy a rendkívüli hideg miatt szükség lehet-e stadionok megnyitására a hajléktalanellátás érdekében, ahogyan azt a Demokratikus Koalíció részéről javasolták. Gulyás Gergely erre reagálva azt mondta: szerinte nem ez a megfelelő megoldás, és éles hangon bírálta a felvetést.

Úgy fogalmazott, hogy a stadionok helyett inkább azt az ingatlant kellene megnyitni, amelyben az Apró család él, és amelyet állítása szerint korábban zsidó családoktól koboztak el.

A minisztert megkérdezték arról is, hogy a rendkívüli időjárás miatt felmerült-e a szombati Fidesz-kongresszus elhalasztása, ám válasza szerint ilyen lehetőség egyelőre nem került szóba.

Egy másik kérdésre válaszolva Gulyás Gergely közölte: a jelenlegi szociális tűzifakeret elegendő, az ellátás biztosított. Hozzátette ugyanakkor, hogy a programra mintegy 5 milliárd forint áll rendelkezésre, és amennyiben a helyzet indokolja, a kormány nyitott a keretösszeg növelésére is.

Változhat a szolidaritási adó – Gulyás szerint a mostani rendszer igazságtalan

Gulyás Gergely szerint nem igazságos az egységes, 15 százalékos szolidaritási hozzájárulás, ezért Navracsics Tibor már egyeztet az önkormányzatokkal a rendszer esetleges módosításáról. A kormány ugyanakkor nem siet az önkormányzati finanszírozás átalakításával, döntés csak akkor születhet, ha azt a települések többsége támogatja.

A miniszter indokoltnak nevezte a teljes önkormányzati finanszírozási rendszer áttekintését, és azt mondta: Budapest iparűzési adóbevétele Karácsony Gergely hivatali ideje alatt megduplázódott, miközben a főváros által fizetett szolidaritási hozzájárulás ennél kisebb mértékben nőtt, így Budapest továbbra is nettó kedvezményezett maradt.

Gulyás reagált a főváros és a kormány közötti vitára is, hangsúlyozva: jogszabályok teszik lehetővé, hogy az állam fennálló tartozás esetén visszatartsa az önkormányzatnak járó forrásokat. Hozzátette, hogy Budapest elkerülte a csődöt, és továbbra is rendelkezésére áll a kormány által biztosított hitellehetőség.

