Kocsis Máté az interjúban érzékeny és fájdalmas veszteségnek nevezte Novák Katalin államfő és Varga Judit volt igazságügyi miniszter lemondását, de „mindketten olyan konzekvens döntést hoztak, amely szerinte példaértékű.”

Nincs apelláta ilyen esetben, ekkorát véteni nem lehet, teljesen függetlenül attól, hogy mi volt a döntés hátterében

– mondta a kegyelmi ügyről.

Rámutatott: a jobboldalon, ha hiba van, akkor annak van következménye, a baloldalon pedig a bűnöknek sincsen. Varju László szerinte olyan „elítélt bűnöző, aki még mindig kapaszkodik a székébe, talán egyre reménytelenebbül”, de úgy véli, ez lenne a pillanat, „amikor megmutathatná a baloldal, hogy Fekete-Győr Andrással egyetemben ők is képesek vállalni tetteik következményét” – hangoztatta a fideszes politikus.

Arról is beszélt: az elmúlt hetekben több olyan gesztust tett Svédország Magyarország felé, amelyek értékelhetők, önmagában a miniszterelnök látogatása is ezek közé tartozik. Mint mondta: Svédországban is inkább a baloldali és liberális pártok „gyalázták Magyarországot”, de az egész svéd politikai elit vagy aktívan, vagy minimum passzívan, de tűrte a sértő és valótlan állítások elhangzását.

A gesztusok reménykeltők, a frakció részéről elhárult minden akadály Svédország NATO-tagságának ratifikációja elől

– jelentette ki a képviselőcsoport vezetője.

A köztársaságielnök-jelölt Sulyok Tamást úgy jellemezte: talán a legtekintélyesebb közjogi testület elnöke, kifogástalan múltú, kiváló felkészültségű és nagy tekintélyű alkotmánybíró. Benne látják azt az esélyt, hogy a nemzet egységét jól megtestesítse és a köztársasági elnöki hivatal vitán felül álljon az elkövetkező években.

Az államfőválasztás kapcsán megjegyezte: annak 1990 óta világos rendje van. Amikor a baloldal van kormányon, fel sem merül, hogy ne ők válasszanak köztársasági elnököt, viszont ha a jobboldal, akkor ezt a jogot el akarják vonni.

Miért nem jutott eszükbe ez akkor, amikor ők voltak többségben a parlamentben?

– tette fel a kérdést.

A gyermekvédelem helyzetéről szólva megerősítette, hogy a kormány vizsgálatokat rendelt el, meg kell nézni egy „pillanatképen” a gyermekvédelem mai állapotát. Sokan vagyunk az országban, akik sejtjük, hogy nincs minden rendben – fogalmazott.

Kocsis Máté arról is szólt: körülbelül húsz törvény módosítására tesznek javaslatot a gyermekvédelmi törvénycsomagban. Ezek közül kiemelte, hogy tovább szigorodnak a pedofil bűncselekményekre vonatkozó büntetési tételek és áttekintik az eltussolásban segédkezők büntetésének súlyosbítási lehetőségeit.

Emellett kezdeményezik, hogy a tizennyolc év alattiak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények soha ne évüljenek el

– mert maguk a pedofil bűnelkövetők is életre szóló sebet okoztak a tettükkel –, illetve azt is, hogy a pedofil bűnelkövetők soha ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: új gyermekvédelmi rendszert kívánnak kialakítani, tiszta, világos szabályokkal és felügyelettel. Jobban kell látnia az államnak, hogy kik vezetik ezeket az intézményeket, ezek az emberek milyen életmódot folytatnak, milyen szabályokat nem tartanak be, milyen pszichológiai állapotban vannak, és életük minden egyes részére kiterjedő vizsgálat alá kell, hogy essenek – fejtette ki.

Kocsis Máté leszögezte: a gyermekekkel való foglalkozás nem játék, és a társadalom egységes abban, hogy zéró toleranciát kell mutatni. Azonban – tette hozzá – az a kialakulóban levő közhangulat, amely szerint a gyermekvédelemben dolgozó összes ember bűnös, messze elutasítandó. Az államnak az a kötelessége, hogy világos szabályokat alkosson, ezáltal megvédve azokat is, akik tisztességgel végzik a munkájukat.