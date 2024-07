A Telex stúdiójában Vitézy Dávid után Karácsony Gergely volt a következő vendég. A főpolgármestert először arról kérdezték a műsorban, hogy a folyóson beszéltek-e Vitézy Dáviddal, amire azt válaszolta, hogy röviden igen. Megköszönte a gratulációt, és elmondta neki, hogy azóta válaszolt a gratuláló SMS-ére is.

Karácsony Gergely szerint is véget ért ezzel a választás, és itt az ideje, hogy elkezdjenek dolgozni most, hogy végre véget ért a „jogi baszkolódás” a választás után. Ezután a riporter vissza is kérdezett, hogy ez tényleg – ahogy a ő fogalmazott – „jogi baszakodás” volt-e a főpolgármester olvasatában. Karácsony Gergely válasz helyett visszakérdezett:

Hát mi?

Majd azt is megjegyezte, hogy szerinte amennyiben Vitézy Dávid nyerte volna a választást június 9-én, akkor nem is lett volna ugyanilyen procedúra.