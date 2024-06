Már zajlanak az előkészületek a légkörben Medárd napja előtt:

pénteken többfelé várható zápor, zivatar, majd a hétvége is változékonynak ígérkezik, miközben a meleg elárasztja hazánk területét.

A napsütést időnként nyugatról kelet felé haladó vastagabb felhőtömbök zavarják, emellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés is. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, viszont elsősorban a délkeleti, déli tájakon jelentősebb terület maradhat szárazon. A zivatarokat viharos széllökés kísérheti, az időközben egyre többfelé északnyugatira forduló szélazonban nagyrészt mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között valószínű. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő

– írja előrejelzésében a HungaroMet.

Szombaton a nap első felében sok napsütésre van kilátás, és csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor. Délután viszont a Dunántúlon, majd a középső országrészben is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a tájakon elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a szél, de záporok, zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is fel kell készülni. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.



Vasárnap a napsütést időnként felhők zavarják meg, és több tájegységünkön is kialakulhatnak átmeneti jelleggel záporok, zivatarok. Többfelé élénk lesz a légmozgás, de zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetnek. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.

Egy hidegfront miatt hétfőn és kedden a napos időszakok mellett többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra és jégesőre is. Az ország nagy részén szeles időben lesz részünk. Hétfőn 24 és 33, kedden 21 és 27 fok között alakulhatnak a maximumok – írja az Időkép.