Az ország legjobb gimnáziumai között leginkább átrendeződést találni, ám hagyományosan ott vannak a TOP 3-ban.

A listázó HVG-rangsor rámutat, hogy az éllovasok évről évre ugyanabból a körből kerülnek ki.

Ezúttal:

a tavalyi második helyezett, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium végzett az élen;

míg az előző első helyezett, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium most a harmadik helyet szerezte meg;

az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tavaly az ötödik, most a második helyen végzett;

az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium ezúttal éppen csak, de lecsúszott a dobogóról.

A legjobb középiskolák listájának első tíz helyezettje közé csak egyetlenegy vidéki gimnázium került be, a veszprémi Lovassy László Gimnázium, amely tavaly is, előtte is, most is épp a tizedik a rangsorban.

Az iskolák között apró eltérések vannak a helyezést illetően, a diákok mind az érettségi alrangsorokban, mind a kompetenciamérési eredményekben nagyon jól teljesítenek.

A nyelvi érettségiben sem rosszak ezek a gimnáziumok, de ez az a terület, ahol értelemszerűen a két tanítási nyelvű iskolák azért némi előnyben vannak.

Íme a TOP 10:

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)

VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)

Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)

Veres Pálné Gimnázium (Budapest)

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)

Lovassy László Gimnázium (Veszprém)