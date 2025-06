Ázsiai tigrisszúnyogot vettek észre a Balatonnál, már Magyarországon is betelepedett a kórokozó. A tigrisszúnyog könnyen felismerhető, mivel fekete-fehér csíkos megjelenése elég szembetűnő. Eredetileg Délkelet-Ázsiában őshonos, de már Magyarországon is megtelepedett. Csípése fájdalmasabb az itthon őshonos szúnyogoknál, de emellett más veszéllyel is jár.

Egészségügyi kockázatok

A tigrisszúnyog egészségügyi szempontból különösen veszélyes, mivel legalább 22 vírust terjeszthet. Ezek közé tartozik:

Nyugat-nílusi vírus

Dengue-láz

Chikungunya-láz

Zika-vírus

Sárgaláz vírus

Agyvelőgyulladást okozó vírusok

A VEOL beszámolója alapján hazánkban már három embernél is azonosították a Dengue-lázat. Ezt a betegséget viszont az egyiptomi csípőszúnyog is terjesztheti.