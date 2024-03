Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Soha nem látott hiányt produkált az államháztartás február végén, mínusz 1 703,9 milliárd forint járt a központi mérleg. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy 2024 februárjában egy másik rekor is megdőlt. Ugyanis

egyetlen hónap alatt 1758,4 milliárd forint hiányt termelt a magyar gazdaság.

A Pénzügyminisztérium közlése szerint ennek az eredménynek a legfőbb oka a tizenharmadik havi nyugdíjak kifizetése volt. Tény, a nyugellátásoknak kifizetésének költségvetési hatása is volt, 2024 februárban – az alapnyugdíjjal együtt, a nyugdíjszerű ellátásokat is beleértve – 1 041 milliárd forintot tett ki. Az első két hónapban a nyugellátásokra fordított összegek elérték az 1 420,7 milliárd forintot.

Kép: Economx.hu

Ezek után különösen fontos, hogy mi van a mérleg másik felén. A költségvetésünk áfanehéznek nevezhető, ugyanis a 38 240 milliárdos előirányzott bevétel több mint 22 százalékát általános forgalmi adóból (áfa) tervezi a kormányzat,

8574 milliárd forintnyi áfát remélnek a fogyasztás után.

Ugyanakkor tavaly a tervezettnél ezermilliárddal kevesebb áfabevétel folyt be a költségvetésbe, és ez alaposan hozzájárult a 2023-as költségvetési hiányhoz.

Így talán nem túlzás azt állítani, hogy életbevágó a kormányzat számára, hogyan alakul az általános forgalmi adó.

Idén eddig 1029,6 milliárd forint folyt be áfából, ez az előirányzat 12 százaléka. Február végéig az államháztartás bevétele 5974,8 milliárd forint volt, ami azt jelenti, hogy a bevételek 17,2 százaléka származott eddig a vásárlásaink után befizetett adóból.

Tavaly ilyenkor kevesebb volt az államháztartás összbevétele (5363,4 milliárd forint), viszont több az áfa (1042,1 milliárd).

Ez jelenti azt is, hogy még mindig nem a kellő mértékű a lakossági fogyasztás, de azt is, hogy államháztartás kezd egészségesebb felosztásban is működni.

Megnéztük, hogyan változik havonta az áfabevétel. A 2024 januári 825 milliárd elmaradt a tavaly januári 866 milliárdtól, ám mégis ez az elmúlt két év második legjobb eredménye. A februári 204 milliárd pedig előzi a tavaly februári bevételt.

Kép: Economx.hu

Az elmúlt félévben 3973,4 milliárd folyt be áfából, szemben a tavalyi év hasonló időszakának 3556,2 milliárdjával. Azaz, több mint négyszázmilliárd forinttal jobban teljesítettek a magyar vásárlók, mint egy évvel korábban.

Majd jövőre?

Egyébként pont a mai napon közölte a nemzetgazdasági miniszter, hogy nem gazdasági fordulatra van szükség, hanem finomhangolásra. Nagy Márton közlése szerint idén 2-3 százalék közötti gazdasági növekedésre számít a kormány, de 2025-ben elérhető és hosszú távon is fenntartható a 4 százalék körüli növekedés. A kormány által elfogadott 2024-2030-as új versenyképességi stratégia kapcsán Nagy Márton kifejtette azt is:

a növekedés ebben az évben az exportpiacok átmeneti gyengesége miatt nem éri el a 4 százalékot, de hosszú távon ezzel már nem számolnak.