Fontos változást vezetett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a februárban elindított eÁFA-rendszerben. A rendszer fejlesztésének következő fontos a bevallások önellenőrzésére, javítására, vagy helyesbítésére vonatkozó operáció elérhetővé tétele.

Az előzetes tervekkel összhangban július elejére véglegesedett a programfejlesztése és a hónap eleje óta önellenőrzési bevallások is beadhatók az eÁfa rendszerbe – írja a Piac & Profit.

Kapcsolódó Soha nem adóztatták meg ennyire a magyarokat

Fábián Dorottya, a Deloitte adóosztályának partnere kiemelte, hogy

az önellenőrzés elérhetővé válásával, most már az áfa bevallás valamennyi formája ÁNYK nyomtatvány nélkül is teljeskörűen elkészíthető

További módosítások

További változások is történtek az eÁfában: az M2M rendszer XML sémáját is módosították, illetve a webes felület tartalmát is frissítették.

Az M2M rendszer használói számára további kedvezményeket biztosít a NAV . Az önellenőrzésüket ezzel a megoldással benyújtó adózóknak nem kell önellenőrzési pótlékot fizetniük – feltéve, hogy az önellenőrzés benyújtása legkésőbb a bevallás esedékességétől számított tizenöt napon belül megtörténik.

A megbízható minősítésű adózók számára, hogy az M2M eÁfa bevallásukat az esedékességétől számított tizenöt napig csak akkor ellenőrizheti az adóhivatal, ha súlyos szabálytalanságok feltételezhetők.

A felmérések alapján a tényleges használat terén az M2M egyelőre még nem elterjedt, ám ezek a kedvezmények némiképp segíthetik a rendszer terjedését

– mondta a Suda Richárd, a Deloitte adóosztályának menedzsere.

Az eÁfa rendszerben a jövőben további frissítések várhatók.