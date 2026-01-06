Jelentős változás történt az idén a személyi kölcsönök piacán. A K&H adatai szerint a pénzintézet által kihelyezett személyi kölcsönök átlagösszege január eleje és november vége között 2,4 millió forint volt, ami 50 százalékkal meghaladja az előző év azonos időszakára jellemző 1,6 millió forintos összeget. A növekvő átlagösszeg részben a bérek emelkedésével magyarázható.

A személyi kölcsön továbbra is az egyik leggyorsabban és legegyszerűbben igényelhető finanszírozási forma, amelynél a szabad felhasználás és a rövidebb futamidő a fő vonzerő. A pénzintézet ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a magasabb hitelösszegek miatt a felelős hitelfelvétel és az előzetes tervezés még fontosabbá vált: a bank minden esetben vizsgálja az ügyfelek jövedelmi helyzetét, meglévő hitelterheit és azt, hogy a törlesztőrészlet hosszú távon is biztonsággal vállalható legyen.

Új belépő a munkáshitel

„Az idei év újdonsága a személyi kölcsönök piacán az állami kamattámogatással kínált munkáshitel, amelyet a 26. életévét be nem töltött, a hitelfelvételi kritériumokat teljesítő fiatalok igényelhetnek. A már megkötött szerződések alapján a munkáshitel átlagos összege 3,94 millió forint, vagyis az érintettek kimaxolják a lehetőséget, a munkáshitel összege ugyanis legfeljebb 4 millió forint lehet. Ez részben arra utal, hogy a terméket elsősorban olyan nagyobb egyszeri kiadásokra használják, amelyek meghaladják a megtakarításaikat, de még nem indokolnak klasszikus jelzáloghitelt” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketingvezetője.

A munkáshitel átlagos futamideje a K&H-nál 9,7 év, ami szintén nagyon közel van a munkáshitel esetében jogszabályban rögzített maximális 10 éves futamidőhöz. A hosszabb futamidőnek és az állami kamattámogatásnak köszönhetően a törlesztőrészletek jellemzően olyan szintre kerülnek, amelyet sok pályája elején álló fiatal is biztonsággal be tud illeszteni a havi költségvetésébe. A konstrukció célja éppen az, hogy a fiatalok a pályakezdés éveiben is tervezhető feltételek mellett tudjanak nagyobb lépéseket tenni az önálló egzisztencia megteremtéséhez.

Erre megy a munkáshitel: ingatlan, autó, refinanszírozás

A K&H tapasztalatai szerint a munkáshitel leggyakoribb felhasználási célja az ingatlancél: ide tartozik a felújítás, korszerűsítés. Illetve az is, amikor a fiatalok a saját erőt egészítik ki egy nagyobb lakásvásárlási vagy lakhatási projektben.

A második leggyakoribb cél az autóvásárlás. A harmadik pedig a refinanszírozás: sok fiatal használja a munkáshitelt arra, hogy drágább, korábban felvett hiteleket vagy részben elaprózódott tartozásokat váltsanak ki kedvezőbb, tervezhetőbb konstrukcióra. Ez nemcsak alacsonyabb havi terhet jelenthet, hanem átláthatóbb pénzügyi helyzetet is, ami a felelős pénzkezelés egyik alapfeltétele.

Felelősség és tudatosság

Az állami kamattámogatás és a kedvezőbb kondíciók mellett is kulcsfontosságú a tudatos hitelfelvétel – hangsúlyozza a K&H. A bank minden esetben arra ösztönzi az ügyfeleket – különösen a fiatalokat –, hogy a hitelfelvétel előtt készítsenek részletes költségvetést, gondolják át a várható jövedelmi pályájukat, és számoljanak azzal is, hogy az élethelyzetük – például lakhely, munkahely, családalapítás – az elkövetkező tíz évben jelentősen változhat. A személyi kölcsönök és a munkáshitel konstrukciói úgy lettek kialakítva, hogy stabil, átlátható és előre tervezhető törlesztést tegyenek lehetővé.

A mostani környezetben azok a fiatalok járnak a legjobban, akik a kedvezményes lehetőségeket – mint az állami kamattámogatás – nem rövid távú fogyasztásra, hanem hosszabb távú értékteremtésre, például lakhatásra, mobilitásra vagy pénzügyi helyzetük rendezésére, stabilizálására használják.