Az MBH Bank közleményben tudatta, hogy a pénzintézethez került az Otthon Centrum többségi tulajdonrésze, vagyis annak 80 százalékos tulajdoni hányada. A közlés szerint ezzel az ügylettel teljessé vált a bank otthonteremtési ökoszisztémája, amelyben az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljes körűen ki tudja szolgálni.
A bank célja, hogy a feltételek teljesülése esetén 2028-ban a fennmaradó 20 százalékot is megszerezze, és így az Otthon Centrum teljes tulajdonosa legyen.
A közlemény kiemeli, hogy az Otthon Centrum csoport több mint 200 irodával, mintegy 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik, hálózatának részét képezi az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks.
A közleményben kiemelik a korábban felvásárolt Fundamenta, valamint az Otthon Centrum együttműködésében rejlő növekedési lehetőséget, amely tovább erősítheti az MBH Bank csoport részesedését a lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások piacán.
