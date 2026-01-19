Csökkenéssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,37 százalékkal,

indexe 0,37 százalékkal, a frankfurti DAX index 1,31 százalékkal,

index 1,31 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 1,60 százalékkal gyengült nyitáskor.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 1,62 százalék mínuszt jelzett a kereskedés kezdetén.

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 34 centtel (0,55 százalékkal), 63,79 dollárra csökkent.

Az arany ára unciánként 1,64 százalékkal (75,36 dollárral) 4670,76 dollárra nőtt.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 8,41 százalékkal zuhant: 1 megawattóra 33,77 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 32,06 eurón, egy éve 44,60 eurón, két éve 32,74 eurón zárt.

Az euró 385,88 forintra erősödött 9 órakor a péntek esti 385,01 forintról. A svájci frank árfolyama 413,61 forintról 415,23 forintra emelkedett, viszont a dollár 331,95 forintról 331,87 forintra gyengült.

Az euró árfolyama 1,1627 dollárra erősödött a péntek esti 1,1598 dollárról.