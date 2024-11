Meredeken emelkedik a pénteki kereskedésben a Magyar Telekom részvények árfolyama, a délelőtti plusz több mint 2 százalék. Ezzel 84 százalékkal érnek többet a papírok mint az év elején és 106 százalékkal mint egy éve, vagyis akik tavaly ilyenkor Telekom részvényt vettek, bőven megkétszerezték a befektetésük értékét.

Friss hír nincs a Telekom háza tájáról, ha csak az nem, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent hivatalos formában, amit már korábban bejelentett a kormány: jövőre kivezeti a távközlési szektor extraprofitadóját.

Egyébként az, hogy az árfolyam ilyen rövid idő alatt ekkora elmozdulást mutat, tulajdonképpen nem is akkora meglepetés, a részvény árazása csak lekövette a társaság eredményeinek alakulását.

A harmadik negyedévben közel 46 milliárd forint volt az adózott nyereség, 86 százalékkal több mint egy éve. Ha pedig az első háromnegyedévet nézzük, már 125 milliárd forint profit felett tart a Telekom, ami 109 százalékkal magasabb a tavalyi bázisnál.

A friss beszámoló alapján az MBH Befektetési Bank megerősítette vételi ajánlását 1481 forintos célár mellett. Ennek eléréséhez további 19 százalékkal kellene emelkedni az árfolyamnak, ami messze nem lehetetlen, az elmúlt 3 hónapban pontosan ennyit nőtt a részvények értéke.

Péter Milán, az MBH Befektetési Bank elemzője kiemelte, a Magyar Telekom növekedési stratégiája egyre inkább az előfizetők számának növelése helyett az egy felhasználóra jutó átlagos árbevétel (ARPU) növekedésére összpontosít. A bevételnövekedést elsősorban a mobil adatforgalom és a szélessávú internet szolgáltatásokból várják. A TV szolgáltatások terén is bővülést terveznek, bár a „cord cutting” jelenség, amikor a felhasználók felmondják a TV előfizetéseket és inkább streaming szolgáltatásokat választanak, hazánkban is megjelenhet. A Telekom ennek ellensúlyozására különböző streaming szolgáltatásokat, mint a Telekom TV GO vagy a FilmKlub, valamint Netflix és Max előfizetéseket kínál. A vezetékes telefon előfizetések száma csökkenő tendenciát mutat, és ebben a jövőben sem várható változás – írta az elemző.

A részvényesek szempontjából jó hír, hogy a Telekom adósságszintje csökkenő tendenciát mutat, jövőre az éves EBITDA alá csúszhat vissza a nettó adósság összege, ami javítja a Telekom pénzügyi stabilitását és jövedelmezőségét, ami kedvezően hat a részvényesi javadalmazásra (osztalékfizetés és sajátrészvény visszavásárlás).

Az MBH elemzője szerint 2024-et még jelentős bevételnövekedéssel zárja a társaság (az inflációs díjkorrekció miatt), de a következő években, ahogy normalizálódik az infláció, a bevételek növekedése lassulhat. Idén a működési eredmény 40 százalékkal lehet a 2023-as felett, a profitmarzsok pedig a korábbi 8-10 százalékról 14-18 százalékra nőhetnek.